Rizika herecké práce. Někdo začal kvůli roli kulhat, jiný koktat, další se rozkouřil

Problémy s návratem do reality mívají často představitelé hororových, psychologicky náročných postav. Aby byl jejich výkon co nejpřesvědčivější, musí pochopit myšlenkové proudy postavy, dostat se jí "do hlavy". V případě masového vraha se pak herectví může vyloženě stát bojem o zdravý rozum.

Své o tom ví třeba herec Evan Peters, představitel titulní role v sérii Dahmer. "Musím přiznat, že jsem se role kanibala, nekrofila a sériového vraha opravdu bál. Hlavně toho, že se budu muset v rámci příprav a co nejvěrohodnějšího ztvárnění takového člověka naprosto ponořit do jeho děsivého temného světa a do detailů se zabývat všemi zrůdnostmi, které dělal. Musel jsem zjistit, kým Jeffrey Dahmer ve skutečnosti, opravdu byl. Byla to bezpochyby má psychicky doposud nejnáročnější práce a obecně jedna z nejtěžších věcí v mém životě," prozradil herec Evan Peters v rozhovoru pro Netflix.

Nutno ale říct, že ne všichni herci v naší galerii čelili podobně brutálním výzvám. Některým z nich jejich role pomohla udělat i pozitivní rozhodnutí.