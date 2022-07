"A on se vždy zvednul a šel dál," žasne Špátová při natáčení filmu o Petru Jandovi

"Snažím se o takový recept na to, jak žít v podání Petra Jandy. Chci to pojmout jako nadějeplný film, pozitivní a radostný, protože Petr je pro mě ohromnou inspirací," uvedla Špátová. "Strašně bych si přála, aby v dnešní době po covidu, problémů kolem Ukrajiny a podobně jeho životní příběh nakopnul lidi k silnému a tvořivému životu," dodala.

Její dokument bude o historii nejstarší tuzemské bigbítové kapely, ale i životním příběhem jejího kapelníka. Zachytí mimo jiné i Jandovy rodinné ztráty. Janda se s první ženou Janou seznámil v polovině 60. let a v roce 1967 se jim narodil syn Petr, který však v lednu 2001 zemřel na mozkový nádor. Deset let předtím Jana Jandová zemřela na rakovinu. Před nedávnem Jandovi zemřel i bratr Jiří. Janda se znovu oženil, vztah s druhou manželkou Martinou, s níž má dceru Elišku, ale ztroskotal. A ačkoliv po rozvodu prohlašoval, že se již nikdy neožení, v roce 2005 to zkusil potřetí - jeho současná manželka Alice je o 40 let mladší.

"Je neuvěřitelné, co všechno ho potkalo. A on se vždy zvednul a šel dál," podotkla Špátová.

Záběry k dokumenty vznikaly tento týden na festivalu Benátská! v Liberci, kde Špátová se svým spolukameramanem a manželem Janem Malířem natáčela koncert Olympiku. "Točila jsem v detailu jak muži, ženy, děti, mladí lidé zpívají Petrovy písničky, které zlidověly. Když jsem chodila do skautu, hrávali jsme je u táboráků. Vidím, že když tvorba člověka neopustí ani ve vyšším věku, tak je to takový životabudič," konstatovala.

Dokument vzniká už rok a Špátová tak byla u natáčení Jandovy sólové desky Asi se mi nebude chtít, která vzbudila kladné reakce hudební kritiky. "My jsme z ní s mým manželem také byli nadšení a úplně dojatí, při prvním poslechu písně Mladej kmet jsme oba plakali. Tuhle desku bych ve svém filmu chtěla hodně použít," sdělila osmatřicetiletá filmařka.

Špátová natočila tři desítky autorských filmů, za které získala ceny na domácích a zahraničních festivalech. Mezi nimi je množství snímků s hudební tematikou. Například celý rok strávila s Karlem Gottem při natáčení filmu Fenomén Gott u příležitosti jeho sedmdesátých narozenin. Jako kameramanka pracovala na filmech své matky, režisérky Olgy Sommerové Magický hlas rebelky o zpěvačce Martě Kubišové, Červená o operní pěvkyni Soně Červené, Lehce s životem se prát o Jiřím Suchém nebo dokumentu Michael Kocáb - rocker versus politik.

Špátové nový film o Petru Jandovi a skupině Olympic bude navazovat na její největší divácký úspěch, celovečerní film o Karlu Gottovi Karel, který v kinech navštívilo přes 390 000 lidí. "V rockové hudbě cítím něco autentického, pravdivého a zemitého. Karel (Gott) byl král popu, měl kolem celý velký showbusiness, tak bylo trochu těžké proklestit se k jeho duši, i když jsme ho měli rádi. Ten bigbítový život je v dobrém smyslu slova takový obyčejnější," srovnala oba projekty.