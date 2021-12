A jak to bylo dál... v Sexu ve městě se dozvíme už tento týden

"A jak to bylo dál po všech těch letech a všech těch změnách?" Odpovědi se začnou fanynky a fanoušci Sexu ve městě dozvídat ve čtvrtek. HBO uvede první dvě epizody nové řady milovaného seriálu. Sledujte nejnovější trailer nové kapitoly.