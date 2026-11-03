Za několik dní oslaví Yvetta Simonová neuvěřitelných 98 let. Jedna z posledních velkých hvězd české populární hudby 50. a 60. let už nežije sama ve svém pražském bytě. V roce 2024 se přestěhovala do domova seniorů v pražských Hájích, protože jí začaly dělat starosti léky i běžné každodenní činnosti. „Dlouho jsem tvrdila, že všechno zvládnu sama, ale pak jsem zjistila, že už to prostě není ono. Bohužel jsem v háji, což je dvojsmyslné, domov seniorů, kde nyní pobývám, se totiž nachází v Hájích. Tady člověka prostě zachrání. Jsem tu moc spokojená,“ popsala své rozhodnutí.
98 let, stovky písní a jeden osudový muž. Yvetta Simonová vzpomíná na Milana Chladila
Yvetta Simonová oslaví 4. listopadu 98. narozeniny. Legendární zpěvačka, která před lety opustila svůj byt a přestěhovala se do domova seniorů, dnes žije klidněji, ale stále si občas zazpívá a ráda vyráží do společnosti. S odstupem také vzpomíná na dlouhá léta po boku Milana Chladila i na jeho náhlou smrt.
V domově má vlastní pokoj a stále si občas zazpívá
Ještě při jejích 97. narozeninách v listopadu 2025 hudební skladatel Zdeněk Barták popisoval Simonovou jako ženu, která si navzdory vysokému věku zachovává vitalitu a chuť do života. „Yvettka, která je mojí kmotrou, je pořád ve výborném, bezvadném stavu a kondici. Stále občas zpívá, na obědy ráda jezdí do své oblíbené čínské restaurace. V domově seniorů se jí líbí, má tam svůj vlastní pokoj a je tam obdivovaná. Všichni si moc přejeme, aby se dožila stovky,“ uvedl.
Dostat se ke stovce by přitom bylo další symbolické číslo. V roce 2023, v den svých 95. narozenin, byla oceněna jako zpěvačka s nejdelší pěveckou kariérou. Na jevišti tehdy působila už osmdesát let – začínala jako patnáctiletá v roce 1943.
Osmadvacet let po boku Milana Chladila
Simonová během kariéry nazpívala stovky písní, velkou část jejího jména ale dodnes provází Milan Chladil. Jejich pěvecké partnerství začalo v roce 1956 a vydrželo až do Chladilovy náhlé smrti v červnu 1984 – celkem 28 let. Společně nazpívali například hity O nás dvou, My dva a čas nebo Děti z Pirea. Simonová na něj dodnes vzpomíná jako na člověka plného energie, který miloval společnost. „Vždycky říkal, že jsme rekordmani, že nikdo na světě tak dlouho spolu nevydržel. Byl to bodrý Moravan, měl v sobě spoustu energie a temperamentu. Žil dva životy najednou. Miloval společnost a zábavu. Když jsme jezdili po republice, znal všechny restaurace,“ vzpomínala.
A Chladil podle ní přesně věděl, jak si lidi získat. „Rovnou zamířil do kuchyně, kde ho všichni dobře znali, poplácal holky po zadečku, podíval se, co vaří dobrého, ochutnal a ony byly v sedmém nebi. Během chvíle se stůl, u kterého jsme seděli, prohýbal jídlem. Díky němu jsme byli obslouženi hned. On to s lidmi prostě uměl.“
Poslední večer začal úplně obyčejně
Jejich dlouhé profesní partnerství ukončila tragédie, kterou Simonová dodnes popisuje velmi živě. Chladil zemřel 28. června 1984 ve věku pouhých 53 let po cestě z koncertu v Kašperských Horách. Při návratu z vystoupení ve svém autě zkolaboval. „Jeli jsme zrovna plzeňskou šňůru a končili v Kašperských horách. Vystoupení jsme normálně odehráli, všechno bylo jako vždycky. Milan ještě vtipkoval, koupil si dvě noční košile, které si velmi pochvaloval, ale mně se tedy vůbec nelíbily,“ vzpomínala Simonová.
Ještě před cestou domů si z něj kvůli novému oblečení dělala legraci. „On se do nich převlékl, aby nám dokázal, že mu opravdu sluší. Já mu zopakovala, že mě to opravdu nenadchlo a v duchu politovala jeho manželku. Rozloučili jsme se a nasedli do aut. Nevím, proč jsme tenkrát byli každý sám,“ dodala.
Během cesty si ale všimla, že se Chladil chová nezvykle. „Milan mě asi dvakrát předjel, říkala jsem si, co dělá. Chvíli jsme jeli vedle sebe, tak jsem otevřela okénko a zeptala se, jestli něco nepotřebuje. Řekl mi, že je v pořádku, že jen odpočívá, ale myslím, že už mu asi nebylo dobře. Pak mě předjel naposledy, zamával, a to bylo naposledy, co jsme se viděli. Zemřel ještě tu noc v autě. Asi cítil, že něco není v pořádku, měl namířeno do nemocnice na Bulovku,“ popsala.
Jeho odchod pro ni byl o to bolestnější, že přišel pouhý měsíc po smrti Chladilovy matky. „On měl dvakrát revmatickou horečku, to srdíčko už tím pádem nebylo v pořádku a nefungovalo tak, jak by mělo. Ale bylo to tak nečekané… Hrozné… Odešel přesně měsíc po své mamince. V květnu jsme byli na jejím pohřbu, v červnu jsme pochovali Milana,“ vzpomínala.
Hlas Tornádo Lou a Zlatý slavík
Simonová však zdaleka nebyla pouze polovinou slavného pěveckého dua. Její hlas znají i lidé, kteří její jméno možná s konkrétními písněmi nespojí. V kultovním filmu Limonádový Joe aneb Koňská opera propůjčila pěvecký hlas Květě Fialové alias Tornádo Lou a nazpívala mimo jiné skladby Když v baru houstne dým a Whisky, to je moje gusto. V 60. letech patřila mezi nejpopulárnější československé zpěvačky. Ve Zlatém slavíkovi skončila v letech 1962, 1964 a 1965 druhá. V roce 2010 pak dodatečně převzala ocenění za rok 1962 a v roce 2017 jí prezident Miloš Zeman udělil medaili Za zásluhy.
Dvě manželství a životní láska Karel Vlach
Bouřlivější byl její soukromý život. Poprvé se v roce 1949 provdala za manažera a impresária Františka Spurného, s nímž měla syna Tomáše. Po rozpadu manželství si vzala skladatele Jaromíra Vomáčku, ani jejich vztah ale nevydržel. Jejím dalším dlouholetým životním partnerem se stal dirigent a kapelník Karel Vlach, s jehož orchestrem byla spojena i profesně.