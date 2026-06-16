Rozchod s televizí Prima nebyl pro mnohé fanoušky pochopitelný, zejména s ohledem na vysokou sledovanost, která se pravidelně pohybovala kolem půl milionu diváků. Podle zákulisních informací však za koncem pořadu stojí personální změny a „čistka“ ve vysílacím schématu, kterou iniciovala nová programová ředitelka Alex Růžek.
7 pádů Honzy Dědka opouští televizní obrazovky a míří do digitální i obsahové svobody
Talkshow 7 pádů Honzy Dědka patřila dlouho k neodmyslitelným stálicím večerního vysílání na televizi Prima. To, že pořad, kterým prošlo nespočet známých tváří a vybudoval si silnou diváckou základnu, z televize mizí, už se ví. A po období spekulací je už také jasné, že samotný projekt nekončí, ale přesouvá se na Forendors a další platformy.
Sám Honza Dědek nakonec na sociálních sítích potvrdil, že jablkem sváru bylo nasazení pořadu. „Prima pro nás nemá místo v podzimním programu na hlavní stanici, my své místo zase bohužel nevidíme na nabídnuté stanici Prima Cool,“ vysvětlil moderátor důvody, proč se s televizí na další spolupráci nedohodli.
Nová kapitola v digitální svobodě
Místo loučení však přichází nová éra. Pořad, který na scéně funguje již patnáct let a svou cestu začínal právě v on-line prostoru na YouTube, se nyní vrací ke kořenům, ale s mnohem silnějším zázemím. První díl v novém režimu startuje na české platformě Forendors již dnes, tedy 16. června.
Pro diváky to znamená především více obsahu a méně omezení. „Nově dostaneme absolutní dramaturgickou volnost, protože televize má přece jen jasně daná pravidla, což nám dá ještě větší svobodu,“ pochvaluje si Honza Dědek. Tým plánuje produkovat minimálně dva rozhovory týdně, přičemž diváci se dočkají nezkrácených dílů zcela bez reklam.
Propojení s publikem
Přesun na platformu Forendors znamená pro 7 pádů Honzy Dědka víc než jen změnu místa, kde se pořad sleduje. Místo klasického televizního vysílání se show dostává blíž ke svým divákům a může si kolem sebe přirozeně budovat užší komunitu fanoušků.
Sám Honza Dědek zdůrazňuje, že kontakt s publikem zůstane i přes přesun naprosto klíčový: „Vždycky jsme s diváky, sledujícími a fanoušky měli blízký vztah, což díky natáčení před živým publikem zachováme,“ doplňuje moderátor, který změnu nevnímá jako konec jedné éry, spíš jako začátek nové. „Na další kapitolu pořadu se moc těším. Snad to na výsledku bude vidět a budeme lidi bavit jako doposud,“ říká.