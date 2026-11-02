Pro několik generací dětí byl zkrátka Michal. Ve žlutém tričku dokázal z obyčejné samolepicí pásky vyrobit téměř cokoliv a z Kouzelné školky se postupně stal natolik výraznou tváří, že za ním dnes chodí i dospělí, kteří na jeho nápadech vyrůstali. Když v roce 2022 oznámil, že se chystá po dlouhých letech skončit, vyvolalo to mezi diváky silnou reakci. Definitivně se s pořadem rozloučil v červnu 2023 po čtyřiadvaceti letech. Samotná Kouzelná školka pokračuje dál a Česká televize ji vysílá i v současnosti.
23 let bavil děti, sám si přitom kupoval rekvizity. Nesvadba odkryl zákulisí Kouzelné školky
Michal Nesvadba byl více než dvě desetiletí jednou z nejvýraznějších tváří Kouzelné školky, teď ale s odstupem otevřeně popisuje, kolik práce za pořadem stálo i jak překvapivě nízký honorář za natáčení dostával. Přiznal také, že některé rekvizity platil z vlastní kapsy a proč se nakonec rozhodl dlouhou televizní kapitolu uzavřít.
Teprve s odstupem se ukazuje, kolik práce za zdánlivě jednoduchým dětským pořadem ve skutečnosti bylo – a jak málo společného měla dlouholetá televizní popularita s pohádkovým výdělkem.
Dva týdny práce kvůli několika minutám na obrazovce
Nesvadba si velkou část svého televizního obsahu připravoval sám. Nešlo jen o to přijít do studia a postavit se před kameru. „Napsat Kouzelnou školku mně trvá asi pět dní. To znamená, že musíte napsat nejen dialogy, ale musíte taky popsat pro kameru detail, celek, akce, doleva, doprava, co nesete, co odložíte, co se změní atd.,“ popisoval už v době, kdy svůj odchod plánoval.
K tomu připočítával několik dní příprav a výrobu předmětů, které byly pro jeho vystoupení typické. „Když odložíte soboty a neděle, tak je to vlastně 14 dní přípravy, takže vy dotočíte, máte týden, kdy můžete jít na golf, a potom hned znovu a děláte to 23 let, to je náročné,“ vysvětloval.
Právě únava byla jedním z důvodů, proč se rozhodl dlouhou televizní kapitolu uzavřít. Když své rozhodnutí oznámil, překvapila ho vlna reakcí lidí, kteří si teprve v tu chvíli naplno uvědomili, jak silnou součástí jejich dětství byl. „Když odejdete ze světa, obvykle to bývá tak, že se najednou všichni vzpřímí a řeknou: ‚To byl malíř, ten byl výborný!‘ A cena obrazů jde nahoru. A já jsem se dočkal poděkování ještě za mého života,“ říkal tehdy.
Tři tisíce za natáčení
Letos navíc Nesvadba otevřel téma, o kterém dříve příliš nemluvil – peníze. Podle jeho slov se jeho honorář za jedno natáčení Kouzelné školky pohyboval přibližně kolem tří tisíc korun. V nedávném vyjádření zároveň doplnil, že honoráře bývaly v některých obdobích ještě nižší a později se zvyšovaly jen o několik stovek. „Za jedno natáčení jsem měl přibližně kolem tří tisíc korun,“ prozradil.
Ani rozpočet na samotnou výrobu podle jeho vzpomínek někdy nestačil na všechno, co chtěl v pořadu vytvořit. Když například do vánočního dílu potřeboval pečivo, peníze na něj prý nezbyly. „Takže jsem si ho prostě koupil a přinesl,“ zavzpomínal.
Televize pro něj ale měla jinou hodnotu. Udělala z něj člověka, kterého znaly děti po celé republice, a otevřela mu cestu k vlastním živým představením. Právě osobní kontakt s publikem se stal důležitou součástí jeho další kariéry.
Od dětství neutekl ani po Kouzelné školce
Původně přitom Nesvadba vůbec neplánoval, že stráví profesní život jako idol nejmenších. Chtěl být hercem a představoval si mnohem „dospělejší“ kariéru. Nakonec ale navázal také na rodinnou tradici svého otce Miloše Nesvadby a práce pro děti se stala jeho poznávacím znamením.
Do jeho tvorby zasahovala i maminka Jaroslava, vystudovaná výtvarnice, která podle něj patřila k jeho nejpřísnějším kritikům. „Je jí 90 let a řekne: ‚To, co jsi tam udělal za ten výrobek, to vůbec nebylo dobré‘,“ prozradil s úsměvem.
A od dětského publika se neodstřihl ani poté, co Kouzelnou školku opustil. Nadále vystupuje s vlastními projekty, mezi nimiž je i představení Michalův salát, postavené na jeho typické kombinaci fantazie, humoru a nejrůznějších vynálezů.