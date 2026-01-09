Přeskočit na obsah
9. 1.
22 let bez Heleny Růžičkové: po její smrti se rozhořel spor o dědictví, šperky i poslední přání

Helena RůžičkováFoto: Profimedia.cz
Od smrti filmové legendy Heleny Růžičkové uplynulo 22 let, její příběh ale neskončil posledním rozloučením. Po hereččině odchodu se otevřely otázky závěti, milionového dědictví i napjatých rodinných vztahů – a objevily se i nečekané detaily, jako nález šperků ukrytých pod podlahou. Emocím neunikly ani kroky kolem psů a uložení ostatků jejího manžela.

Na začátku ledna uplynulo 22 let od smrti herečky Heleny Růžičkové, jedné z nejvýraznějších osobností českého filmu. Její role v komediích Slunce, seno…, filmech o Homolkových i v řadě dalších titulů se zapsaly do paměti několika generací diváků. Přirozený temperament a nakažlivá energie ji předurčovaly ke komediím, ale stejně přesvědčivá byla i v dramatických polohách. Takový byl ostatně i její život – plný kontrastů, radosti i bolestných zlomů.

Helena Růžičková
Helena Růžičková

Poslední roky strávila statečným bojem s rakovinou. I během léčby zůstávala aktivní, psala knihy a objevovala se před kamerou. Svůj zápas nebrala jen jako osobní tragédii, ale snažila se o něm mluvit otevřeně a s nadhledem. Zákeřná nemoc ji však nakonec přemohla – 4. ledna 2004 zemřela na selhání ledvin. Ani po smrti ale její příběh neskončil klidem, jaký by si mnozí přáli.

Krátce poté se otevřela otázka dědictví. Ukázalo se, že herečka zřejmě nesepsala závěť, a majetek tak připadl jejím vnučkám Lucii a Kamile. Ty získaly chalupu ve Slatině, starší automobil a především tantiémy z herecké práce, které každoročně dosahují statisícových částek, i honorář za její poslední knihu. Při vyklízení chalupy navíc došlo k nečekanému nálezu – pod kuchyňskou podlahou byly ukryty Heleniny šperky.

Helena Růžičková
Helena Růžičková patřila k herečkám, které dokázaly rozesmát i dojmout zároveň. Její nezaměnitelný temperament a lidskost zůstávají v paměti diváků dodnes.
Foto: Khol Pavel
Podle lidí z jejího okolí přitom měla Růžičková s budoucností zcela jiné plány. Chtěla se provdat za dlouholetého přítele a kabaretiéra Václava Glazara (†65), aby se dědictví nedostalo do rukou části rodiny, s níž měla napjaté vztahy. K tomu však už nedošlo. Glazar se po hereččině smrti netajil rozhořčením nad tím, jak bylo s jejím odkazem naloženo. „Pošlapala celou památku, která po Heleně zůstala! Vyhazovala její věci, oblečení, fotografie… Nemusím někoho milovat, chovat k němu city – i to se stává! Ale když mi do klína spadne milionové dědictví – jako jejím dcerám – snažím se chovat aspoň slušně!“ rozčiloval se tehdy.

Napětí se vyhrotilo i kolem péče o hereččiny psy – špice Coru a kavkazského pasteveckého psa Fandyho. Ti byli po její smrti odvezeni k podnikateli, ačkoliv původně měli skončit u dlouholeté kamarádky a pečovatelky Jaroslavy Víchové. Kontroverze vyvolalo také rozhodnutí ohledně popela Helenina manžela, který byl uložen v pomníčku na zahradě chalupy. Snacha nechala ostatky vyzvednout a přemístit k rozptylu na Vinohradský hřbitov. „Nechci tady z toho mít žádný hřbitov. Tam mrtví patří,“ prohlásila tehdy.

Dlouhodobé spory mezi Helenou Růžičkovou a její snachou měly hlubší kořeny. Herečka byla ke svému synovi mimořádně ochranitelská a podle okolí pro něj žádná žena nebyla dost dobrá. Snacha tento vztah později označila za „opičí lásku a kritizovala i to, že jí tchyně zasahovala do výchovy první dcery.

Herečka Helena Růžičková a herec Jiří Růžička
Herečka Helena Růžičková a synem, hercem Jiřím Růžičkou
Foto: Dostál Dušan

Osud Heleny Růžičkové tak zůstává i po více než dvou desetiletích plný emocí a rozporů. Vedle nesmrtelných filmových rolí po sobě zanechala i příběh, který ukazuje, že sláva a obliba veřejnosti nejsou zárukou klidu – ani za života, ani po něm.

Zdroj: Frekvence 1, CNN Prima News, Lifee.cz, Blesk.cz

