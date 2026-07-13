Alice Bendová si pobyt na slunném Tenerife užívá naplno. Ostrov, kde má s rodinou vlastní zázemí, se pro ni stal místem, kam se pravidelně vrací odpočívat i načerpat energii. Tentokrát ale její dovolená přitáhla pozornost hlavně díky fotografiím, na kterých vynikla její výrazná proměna.
20 kilo dole a pořádný poprask. Alice Bendová ukázala tělo v plavkách a schytala lavinu reakcí
Tenerife si Alice Bendová oblíbila natolik, že jej s rodinou považuje za svůj druhý domov. Když se nyní pochlubila fotografiemi své ultraštíhlé postavy v plavkách, nemohlo to zůstat bez reakcí. A zatímco pro některé fanoušky je obrovskou inspirací a motivací, jiní neváhali přidat nevyžádané rady nebo rozvířit spekulace o tom, že své proměny dosáhla díky hubnoucím injekcím.
Herečka v posledních dvou letech výrazně zhubla – podle jejích slov se jí podařilo zbavit úctyhodných 20 kilogramů. Svou současnou postavu si tak náležitě užívá a nebojí se ji ukázat. Právě snímky v bikinách s leopardím vzorem ale znovu otevřely debatu o tom, zda je její hubnutí pro ostatní inspirací, nebo už zašlo příliš daleko.
Vzor z ledničky
Obrovské množství žen Alici za její proměnu obdivuje a ve skrytu duše si přejí dosáhnout také takového úspěchu. „Já si vás snad vytisknu a nalepím na lednici, do koupelny, na gauč… všude, abych si vždy uvědomila, že to jde. Jen nebýt líná. A ty plavky jsou krásné,“ zní jeden z mnoha pochvalných komentářů.
Na druhé straně barikády však stojí skupina kritiků, kteří mají o hvězdu seriálů strach, její nový vzhled neschvalují a posílají ji, ať se jde najíst. Podle některých hlasů je už totiž Alice „vychrtlá“ a připomíná spíše „kost a kůži“. Objevily se dokonce rady, aby s hubnutím okamžitě přestala, jinak prý ztratí ženské tvary a bude vypadat jako kluk.
Spekulace o injekcích
Ne všichni také věří, že za její proměnou stojí pouze změna jídelníčku a životního stylu. V diskusích se tak pod každým novým příspěvkem hned začnout množit narážky na populární přípravky na hubnutí.
Takové poznámky ale Alici už nechávají chladnou. Opakovaně vysvětlila, že za její váhový úbytek mohou především dlouhodobé změny v životním stylu. Nikoliv zázračné injekce ani jiné zkratky.
„Hýbu se, nepřejídám se,“ vysvětlila s tím, že cesta k současné postavě trvala dva roky. Prozradila také, že kdyby se před dvěma lety nerozhodla pro radikální změnu, její váha by dnes mohla atakovat hranici 85 kilogramů.
Aktuálně Alice váží 57 kilogramů při výšce 170 centimetrů a pochvaluje si, že se cítí skvěle, což je pro ni prioritou. K hubnutí ji totiž původně vedly i zdravotní komplikace, konkrétně bolesti zad a kolen. „Krevní testy mám naprosto v pořádku a teď to musím udržovat,“ uzavřela herečka.