Chcete mít šťastný vztah? Podle Goldie Hawnové si stačí položit jedinou otázku

Herečka Goldie Hawnová a herec Kurt Russell jsou považovaní za jeden z nejsilnějších hollywoodských párů. I když si nikdy neřekli své "ano", jsou spolu už 37 let a Vojín Benjaminová v časopise People prozradila recept na šťastný, dlouhotrvající vztah.

"Musíte prostě chtít být spolu. Myslím, že neexistuje žádný jiný způsob, jak to udělat. Není to o manželství, ale o tom, že spolu chcete zůstat, protože když to chcete, tak to budete mít. Budete se sice muset některých věcí vzdát, ale ta radost a vzrušení z toho, že se vzájemně dotýkáte v noci palci u nohou za to opravdu stojí," řekla herečka, která nedávno oslavila pětasedmdesáté narozeniny.

Podle ní si tak máte položit základní otázku: "Chci v tomto vztahu být?" Pokud odpovíte ano, měli byste si následně uvědomit, že to, co máte, je něco vzácného a že tuto vzácnost udržíte tak, když se budete neustále vzájemně překvapovat.

"Vždy, když můžete, jděte ven. Hodně se smějte. Dejte děti na hlídání a podnikněte něco zábavného. Jděte na túru nebo si pronajměte pokoj v hotelu," radí herečka, která se objevila po boku svého životního partnera v rodinném snímku Vánoční kronika a Vánoční kronika: druhá část na Netflixu.

Právě vděčnost je podle ní důležité slovo, na které by se ve vztahu ani v rodině nemělo zapomínat. "Buďte vděční za to, co máte, za lásku i za vaši rodinu. Pocit vděčnosti je velmi důležitý. Je dobrý pro váš mozek, pro vaše srdce i pro vaše zdraví," vysvětluje.

Stejně jako Goldie, i devětašedesátiletý Kurt nejraději tráví čas s rodinou a v časopise People prozradil, že když jsou v rodinném kruhu, občas se s Goldie na sebe podívají a řeknou si: "Tohle se nám opravdu povedlo."

Pár se poprvé potkal při natáčení filmu The One and Only, Genuine, Original Family Band v roce 1968. I když herečka v několika interview řekla, že mezi nimi už při prvním setkání přeskočila jiskra, nic si spolu nezačali - až do roku 1984, kdy se potkali znovu při natáčení snímku Odpolední směna.

Společně vychovali čtyři děti - syna Wyatta Russella, z Goldieného předchozího manželství Kate Hudsonovu a Olivera Hudsona a syna Bostona Russella z předchozího manželství Kurta.

Které další hvězdné páry jsou i přes vysoký zájem veřejnosti a silný tlak senzacechtivých médií stále šťastně spolu?

Podívejte se do naší galerie.