Foto: Carmen dospívá ve světě násilí a chaosu. Věří, že škola jí pomůže zachránit se

Carmen žije ve čtvrti chudých lidí, kteří mají jen omezený přístup ke zdravotní péči. O tom, jak to tam vypadá v ulicích, vypráví fotografka Trevaleová: "Vždy se snažím fotografovat brzy ráno a pozdě odpoledne, ale bylo to těžké… po čtvrté hodině odpolední je to už v ulicích opravdu nebezpečné."

Carmen doufá, že se jí díky práci ve zdravotnictví podaří vymanit z tíživých sociálních podmínek. K tomu, aby šla studovat zdravotní školu, ji motivovala její máma, která vyrůstala v dělnické rodině a měla jedenáct sourozenců. Carmen doufá, že díky důležité práci bude život jejích dětí lepší, než to bylo v případě její matky i jí samotné.

Fotografie vznikly za podpory magazínu British Journal of Photography a neziskové organizace Malala Fund, která se zabývá problematikou vzdělávání dívek. Jeho posláním je zajistit, aby každá dívka mohla chodit do školy.

Na jednom ze snímků Silvany Trevaleové stojí Carmen na ploché střeše domu a za ní se jako přelud rýsuje venezuelská metropole Caracas. "Je pro ni v podstatě nemožné tam odjet," konstatuje fotografka Trevaleová. Je to sice jen pár desítek kilometrů daleko, ale většina místních obyvatel tam nikdy nebyla. Podle Trevaleové je důvod jednoduchý: nemají peníze na cestu.

Pro fotografku bylo složité i to, jak se má s Carmen spojit a domluvit, když za ní chtěla přijet. Mobilní telefon má v Carmenině rodině jen otec, ale i jemu je těžké se dovolat, protože v oblasti jsou obvyklé masivní několikahodinové výpadky mobilního signálu.

Během pandemie, v době on-line výuky, měla Carmen přístup ke vzdělání jen přes počítač jejího přítele - tedy pokud zrovna fungoval a pokud nevypadával internet nebo elektrická síť.

"Knihy, učebnice i internet jsou u nás dostupné jen v omezené míře a mnoho dětí opouští školu v raném věku," vysvětluje Carmen. Když ji Trevaleová navštívila, Carmen podle ní "neměla ani tužku". "Bohužel nejsem jediná, kdo tím prochází," říká Carmen a podle Trevaleové je podobná situace typická pro mnoho dívek ve Venezuele.

Fotografka se ve svých snímcích snaží vyprávět pravdu o životě v Tacarigua de Mamporal, nechce tamní život romantizovat, ale zároveň k projektu přistupuje tak, aby z něj byla cítit naděje.

Vidět vždy to lepší se snaží i Carmen. "Vždycky budu pozitivní, i když to není snadné. Je to pro život důležité," říká. "Naučili mě, že se člověk nesmí zastavit. Protože když se zastavíte, čeho pak dosáhnete?"

Nejnovější projekt fotografky Silvany Trevaleové je prvním, který byl vybrán v grantovém projektu Against All Odds. Následovat budou ještě dva - vždy je bude fotit fotografka a budou zaměřeny na příběhy dívek.

Fotografka Silvana Trevaleová pochází z Venezuely a nyní žije v Londýně. Fotografuje především dokument a módu a tyto dva odlišné obory se v její práci velmi zajímavě prolínají a doplňují. Často se zaměřuje na příběhy, které odrážejí ženství, dospívání a také její venezuelské kořeny.

Fotografku Silvanu Trevaleovou můžete sledovat také zde:

Web: http://silvanatrevale.com/

Instagram: www.instagram.com/silvanatrevale/