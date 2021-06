Ludmila Osičková je jediná a poslední česká rukavičkářka, která se jako lvice bije za poctivé rukavičkářské řemeslo. Ve svojí dílně v Dobříši u Prahy šije na míru kožené luxusní rukavice pod značkou Moje rukavice a pořádá kurzy šití rukavic pro menší skupinky zájemců.

Jak sama říká: "Mám velké zkušenosti ze zahraničí, například z Německa nebo z Irska, kde umí rukodělnou práci ocenit a také se tam snaží řemeslo udržet a zachránit. Tady u nás je ruční práce bohužel stále ještě nedoceněná a prosadit se na trhu s kvalitní ruční výrobou na míru není pro našince vůbec jednoduché."

"Obrovskou výzvou je pak nezájem veřejnosti a mladé generace o ruční práci. V minulosti jsem se snažila oslovit české střední i vysoké školy pro spolupráci, ale zatím jsem nenašla nikoho, kdo by měl o výuku tradičního rukavičkářského řemesla zájem."

Příběh Ludmily, která volá s rukodělným podnikáním o pomoc, není ojedinělý. V letošním roce prošlo naším vedením už 348 rukodělců a nyní máme v intenzivním mentoringovém programu kromě Ludmily dalších deset špičkových rukodělných tvůrců, kterým radíme, jak rukodělný byznys strategicky uchopit a nastavit, aby jim podnikání přinášelo radost a aby je také uživilo.

Do podnikání jděte s nadšením a poznejte svou unikátnost

Najít si tu správnou tržní niku je v rukodělném byznyse alfou a omegou. Zvláště když začínáte nebo podnikáte sami na sebe, nemůžete jednoduše tvořit pro všechny. Měli byste si proto najít oblast či specializaci, ve které vynikáte a která pro vás bude charakteristická. A tu potom promítnout do všeho, co děláte. Vaše nika bude současně to, co vás bezpečně odliší od konkurence.

Já jsem se například jako drátenice zaměřila na fantasy a uměleckou tvorbu a vyrábím především drátované draky a dračí oči. V mentoringu svým klientkám radím, aby si to celé představily jako velký strom. Tlustý kmen představuje šperky. Jednu silnou větev potom drátované šperky a tenčí větev fantasy drátované šperky. A ještě tenčí větev drátovaní draci s patinou jako přívěsky. Vaším úkolem je najít si volnou tenkou větvičku a tam se usadit. Nebo ještě lépe: sami si ji vytvořit a nechat vyrůst.

Spočítejte si náklady a nastavte správné ceny rukodělných výrobků

Předtím než začnete prodávat svoje produkty, si musíte spočítat všechny svoje náklady a určit správné ceny. Jak ukázaly výsledky našeho květnového průzkumu mezi rukodělci, až 60 procent z nich se neumí férově nacenit nebo si tím nejsou jistí. Podle mojí zkušenosti ale mají potíže s finanční udržitelností svého podnikání i ti, kteří odpověděli, že se nacenit umí.

Anna Monsterance Anna Monsterance je drátenice se specializací na fantasy a uměleckou tvorbu na míru. Vyrábí především drátované draky a dračí oči pro odvážné a úspěšné ženy, které na sebe rády poutají pozornost. Latinské slovo monstrare znamená předvádět nebo ukazovat a každý kousek z dílny Monsterance je jedinečným skvostem, který svoji nositelku odliší a podtrhne její odvahu. Všechny šperky jsou podepsané puncovním razítkem s logem. Značka Monsterance je pod ochrannou evropskou známkou, proto máte jistotu, že každý šperk s tímto logem je originál a pochází z dílny tvůrkyně. Na konci roku 2020 založila Anna Monsterance společně se Šárkou Rooya a Dominikou Rooya iniciativu Český rukodělec na podporu českých rukodělných tvůrců.

Nezapomeňte proto, že náklad není jenom cena, za kterou výrobek vyrobíte, ale spadají sem také náklady na grafiku, fotografa, virtuální asistentku, spotřeba materiálů, náklady za energie, zabalení a doručení produktu, případné reklamace, náklady na péči o zákazníky, cena reklamy a další provozní náklady.

Co doporučuji rozhodně nedělat, je zejména v začátcích vstupovat na trh s nízkými cenami. Lepším řešením je zjistit, kdo je váš srdcový klient, a snažit se mu nabídnout kvalitní produkt za odpovídající cenu společně s nějakou přidanou hodnotou, kterou dostane jenom u vás. Může to být třeba osobní poděkování za nákup nebo speciální dárkové balení, se kterým se zákazník rád pochlubí svým přátelům nebo na sociálních sítích.

Sbírejte e-mailové kontakty svého publika

Nejsnazší cestou komunikace se zákazníky jsou právě zmíněné sociální sítě. Ale neměli byste se spoléhat jenom na ně, protože nad nimi nemáte stoprocentní kontrolu a mohli byste o ně kdykoli přijít. Stejně tak mohou tajemní bohové algoritmů rozhodnout o tom, že se váš příspěvek nikomu neukáže, a o vaší skvělé nabídce se tak nikdo nedozví.

Od samotného začátku podnikání by proto mělo být vaším cílem budování vlastní e-mailové databáze, která pro vás bude znamenat obrovský krok k nezávislosti. E-mail marketing je současně jednou z nejefektivnějších metod propagace, a to i přesto, že vybudovat databázi s kvalitními kontakty vám zabere nějaký čas. Začít můžete třeba výzvou, během které si vaši fanoušci a potencionální zákazníci zkusí společně s vámi něco vytvořit.

Jedna ze zásad podnikání - začněte včas delegovat

Naučit se delegovat patří k zásadním pravidlům udržitelného podnikání. Úplně jednoduše můžeme říct, že byste měli veškerý svůj čas věnovat tomu, čemu nejlépe rozumíte a co vám jde snadno. Ostatní věci byste se měli snažit delegovat. Nebaví vás psaní textů a nad prodejními příspěvky strávíte i několik hodin? Najděte si co nejdříve někoho, kdo to udělá za vás, a svoji energii věnujte výhradně tvůrčí činnosti.

V mém případě se snažím být mozkem svého podnikání a soustředím se výhradně na to, co mi jde hladce a jsem u toho ve flow - například vymýšlení návodů na drátování. Vše ostatní se snažím delegovat: fotografování, korekturu textů, grafiku, vkládání na web i nastavení automatizace prodeje. Zaměřuji se na svoje silné stránky a vše ostatní předávám kolegům, kteří mají svoji silnou stánku zase ve svém oboru.

Váš koníček vás živí, ale je třeba i odpočívat

"Jé, ty se máš, ty se živíš svým koníčkem," slýchávám často jako rukodělec na svoji adresu. Ale pozor, v tom je právě to úskalí, protože vlastní hranice a oddělení práce od volného času nám mnohdy splývají. Aby vás podnikání stále bavilo, je potřeba si od něho i odpočinout a vědomě si vymezit čas na práci a relax. Jen tak budete mít ze svojí tvorby radost a budete pro svoje klienty vyrábět s nadšením.

Výše uvedené principy a další zásady podnikání a marketingu učíme naše účastnice v již zmiňovaném mentoringu, který jsme nazvali Postav na nohy svůj rukodělný byznys. Pro všechny je potom k dispozici hodnotný obsah zdarma v naší facebookové skupině Rukodělci, kde zveřejňujeme tipy, návody a vysíláme také rozhovory s hosty napříč obory. Snažíme se tak podpořit všechny, kteří se rozhodli živit se rukama, řemeslem, tvorbou nebo uměním.