BLOG Terezy Pavelkové: Zavřené hranice vás přinutí změnit plány

Výuka stále probíhala virtuálně a já měla pocit, že si díky tomu můžu užít své rodiny a přátel tady u nás. Po předchozí zkušenosti jsem tušila, že s blížícím se školním rokem se zase hranice otevřou.

Nebát se změn se často vyplatí

Já si však začala klást otázku, zda se do Kuvajtu vlastně vrátit chci. V práci jsem byla spokojená, bavilo mě to a bydlení jsem taky měla hezké. Avšak ta poušť všude kolem mě začala doslova pohlcovat. Možná to, že mi chybí zeleň, stromy, hory a příroda, jsem si uvědomila právě díky tomu, že jsem tolik času trávila u nás v Beskydech. Na jaře se stačilo podívat z okna kuchyně - a hned jsem měla lepší náladu. Anebo prostě nastal ideální čas na změnu, protože mi končila pracovní smlouva.

Samozřejmě jsem si uvědomovala, že kvůli pandemii a cestovním omezením nejspíše nebude tak jednoduché se prostě přestěhovat z jedné země do druhé. Ale tak jako u každého mého velkého rozhodnutí jsem si říkala, že když to nezkusím, nebudu vědět. A přece se ne nadarmo říká, že více litujeme toho, co jsme neudělali, než toho, co jsme udělali. A tím pádem bylo rozhodnuto. Nastal čas na další změnu.

Jak se práce učitelky mimo ČR a mimo Evropskou unii hledá?

Asi to bude znít jednodušeji, než se zdá, ale je to úplně stejné, tak jako kdybych si chtěla najít práci třeba na základní škole v Olomouci.

Upravila jsem si svůj životopis, který jsem pár let nepotřebovala, a začala ve světě hledat školu, kde by mě bavilo učit. Samotné hledání práce jde dvěma způsoby. Existují různé stránky, placené i zdarma, pro pracovní příležitosti po celém světe, kde školy dávají inzeráty na pozice učitelů, ředitelů atd. Na těch si můžu vytvořit profil, nahrát životopis a buď hledám sama, anebo čekám, kdo se mi ozve.

Tereza Pavelková Cestovatelka, učitelka a věčná optimistka.

Narodila se v roce 1986 v Orlové.

Na Univerzitě Palackého v Olomouci vystudovala logopedii. Během studií absolvovala stáž ve Finsku a poté 6 let žila a pracovala jako učitelka v Číně.

Momentálně učí na Nottingham British School v Kuvajtu.

Má ráda východy slunce, hory, zvuk kytary u táboráků a ticho pod vodní hladinou.

Naplňuje ji poznávání nových kultur a překonávání vlastních limitů.

S batohem na zádech procestovala kus světa, ale srdcem je stale ve svém rodném kraji.

Další a - řekla bych - více aktivnější varianta je, že si vyberu zemi a město, které mě zajímají, a do Google vyhledávače nebo Google Maps si napíšu "International schools", poté se mrknu na webové stránky škol, které se mi tam objeví a zaujmou mě. A rovnou jim pošlu e-mail se svým životopisem a motivačním dopisem. Pak už jen čekám, kdo se ozve zpátky.

Musím však přiznat, že s výběrem země je to svým způsobem spíše taková loterie. Je lepší nemít vysněnou lokalitu. Nebo alespoň já ji nemám. Mě baví a láká celý svět. Možná taky z toho důvodu, abych nebyla zklamaná, kdyby nevyšlo to, co právě chci. Kdybych si třeba chtěla najít práci v Mexiku, zbytečně bych se soustředila na školy jen tam a mohla by mi utéct příležitost někde jinde.

Ne každá škola se ozve zpět, ne každý pohovor vyjde. Takže jsem za ty roky zjistila, že je vždy lepší mít více variant a možností a pak si můžu vybírat. Je to docela zdlouhavý proces a těch životopisů je třeba poslat opravdu hodně. Když jsem si práci začala hledat na konci ledna, školy se mi ozývaly až někdy v březnu. Poté většinou následuje nabídka k prvnímu on-line pohovoru. Když je zaujmu, následuje druhé kolo, někdy i třetí. Záleží kolik mají kandidátů. Poté co se mě rozhodnou přijmout, kontaktují mou současnou školu, aby jim poslala mé hodnocení a reference. A až pak mi pošlou nabídku smlouvy, kde je většinou uveden plat a benefity, které všechny mezinárodní školy v zahraničí učitelům nabízí.

Základní benefity škol za hranicemi jsou velkým lákadlem

- Pracovní víza a zdravotní pojištění,

- letenky dvakrát ročně do rodné země nebo příspěvek na letenky v hodnotě letu do rodné země,

- plně vybavený byt nebo opět příspěvek na bydlení.

Některé školy dokonce mají příspěvky na stěhování z jedné země do druhé nebo víza pro partnera a děti.

Nejste rodilý mluvčí? Nevadí, důležitější je schopnost adaptace a zkušenosti

Najít si práci učitele v mezinárodních školách po celém světě není vůbec těžké, vzdělání z našich českých vysokých škol je uznávané a dodatek k diplomu je většinou v angličtině, takže budoucí zaměstnavatel může zjistit, co jsem studovala. Samozřejmě jakékoliv kurzy a certifikáty, jako je TEFL a TESOL, se hodí, ale přiznám se, že já až do nedávna žádný neměla a vůbec to nebylo překážkou. Stačil mi vysokoškolský titul, pracovní zkušenosti a vše ostatní už záleží na pohovoru.

V dnešní době navíc už vůbec nevadí to, že nejsem rodilá mluvčí. Když mluvím plynule anglicky, tak se na přízvuk nebo na zemi, odkud pocházím, při pohovorech, ať už do britských, amerických, nebo jiných škol, většinou vůbec nehledí. Já dokonce v životopise nemám uvedenou národnost a při pohovorech se na to, odkud jsem, vůbec neptali, a jestli ano, tak až ke konci. Zajímala je hlavně má předešlá práce, styl výuky a schopnost adaptace na nové situace a novou zemi. Takže pracovat v mezinárodních školách kdekoliv po světě pro absolventy našich českých pedagogických fakult jde. Stačí hledat, zkusit poslat životopis, zaujmout při pohovoru a hurá do světa!