BLOG Olgy Porrini: Rok 2020 nebyl zrovna pohádkový…

A je to tady! Ne, nejsem ten zelený panáček s nepříjemným hlasem z televizní reklamy od Alzy. Nelákám vás na žádné slevy, ale upozorňuji jen na to, že další rok je za námi. Upozorňovat nemusím, to víte i beze mě. Ale asi každý z vás se stejně ohlédne za tím, jaký ten rok byl, co přinesl a co odnesl. Já si minulý rok udělala seznam věcí, kterých bych ráda dosáhla. Jak si ho tak prohlížím, moc do smíchu mi není. Ani jeden bod si nemohu odškrtnout jako splněný. No vlastně jeden tak napůl. Co s tím? Přesunout přání a cíle do dalšího roku? Nebo se na to vykašlat? Být smutná? Nic z toho, vážení. Smutek si ve svém věku už nemůžu dovolit. Nebo spíše nechci. A osmělím si to doporučit i vám. Nesmutněte, pokud opravdu nemáte proč. V duchu si projděte celý rok, usmějte se nad úspěchy i neúspěchy a s povzdechem "jo, to je život" připravte nový kalendář nebo diář s rokem 2021. Ti, kteří žijí jen v digitálním světě, mi jistě prominou, že jsem si zatím na kalendář v mobilu nezvykla.

Nad neúspěchy nebo nepodařenými akcemi mávněte rukou. Ne nadarmo se přece říká, co mě nezabije, to mě posílí. Tak při tom bilancování nebuďte na sebe příliš přísní a spíš se zamyslete, co byste chtěli ještě zažít. Chcete se podívat na místa, která jste ještě neviděli? Změnit práci? Věnovat se více dětem? Rodině? Co vám v tom brání. Začněte třeba hned v lednu. Není na co čekat, vždyť čas pracuje proti vám.

A nakonec jednu pohádku. Bylo, nebylo. V jednom království žil jeden král, a jak už to v pohádkách bývá, měl tři dcery. Pavlínu, Malvínu a Jasmínu. Ta nejstarší, Pavlína, měla na všechno čas. Nikam nespěchala, a pokud daný úkol, který si předsevzala, nesplnila, nic si z toho nedělala. Vždyť zítra je také den, že? Ta druhá, Malvína, zase chtěla mít všechno hned hotovo, a tak se vším chvátala, jen aby si mohla zatrhnout ve svém diáři políčko splněno. Ta třetí, Jasmína, byla úplně jiná než její sestry. Vlastně byla úplně obyčejná. Koupat se chodila v létě, lyžovat zase v zimě. Zato Pavlína, než se rozhoupala, že si půjde zalyžovat, byl sníh už dávno pryč. Malvína zase stála na svahu už od sedmi hodin ráno, aby něco nezmeškala, a než otevřeli sjezdovku, byla promrzlá na kost.

A tak se stalo, že naše princezny dospěly a chtěly si najít ženichy. Všichni princové z okolí spěchali do království na námluvy. Ty trvaly tři dny. Princezna Pavlína si ráno hověla v posteli a řekla si, že dneska se jí nechce vstávat, vždy zítra je také den. Další den se jí také nechtělo z postele, a tak celé tři dny proležela na lůžku. Mezitím princové odjeli a Pavlína zůstala na ocet. Stala se z ní protivná bába. Princezna Malvína se naopak hned první den probudila již v 6 ráno. To aby byla u princů první. Tak se stalo. Jenže! Když přišla do sálu, byl tam jen princ Emil a naše milá Malvína se mu hned vrhla kolem krku. Vzala si ho za muže a udělala chybu. Byl lakomý, líný a nafoukaný. Kdyby byla bývala počkala, mohla si vybrat určitě lépe. Tak se z ní stala mrzutá paní. Třetí princezna, Jasmína, přišla do sálu v pravou chvíli. S každým princem si promluvila, zatančila, vyptávala se hned na to, hned zas na ono. Prostě se snažila zjistit o princích vše, co ji zajímalo. No, a vybrala si správně. Vzala si prince Jaroslava, a pokud neumřeli, žijí šťastně dodnes.

A tak, i já, bych vám všem do nového roku s magickým číslem 2021 chtěla popřát, abyste si vždy vybrali správně. A to nejen ženicha nebo nevěstu. Všechno má svůj čas. Přemýšlejte, než něco uděláte. Nebuďte zbrklí, ale ani neodkládejte věci do dalších dnů, ne-li měsíců. Nechoďte nikam pozdě, tedy s křížkem po funuse, ale také nemusíte být všude první. Občas se vyplatí přemýšlet. Dvakrát měř, jednou řež!

Krásný nový rok 2021 a splněná přání všem! Jo, a abych nezapomněla. A jak to vidíte vy?