BLOG Fandimámám: Ztrácíte se?

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky V roce 2016 rozjely dvě moderátorky a hlavně mámy Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná dobročinný projekt FANDI MÁMÁM. Jejich cílem bylo pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem v jejich aktuální tíživé situaci, a to zajištěním materiální pomoci. Chtěly také změnit vnímání postavení samoživitelek ve společnosti tak, aby se na

ně lidé nedívali skrz prsty, ale aby je společnost spíš oceňovala za to, že zvládají péči o své děti samy. Od té doby pomáhají každé tři měsíce dalším maminkám samoživitelkám, a to již nejen materiálně, ale i poradensky.

A protože se všechny mámy, ať jsou samoživitelky, nebo ne, při péči o děti potýkají se stejnými radostmi i starostmi a rády své pocity a zkušenosti sdílejí, čímž si mohou vzájemně pomáhat a motivovat se, rozhodly se Žaneta s Petrou založit blog Fandi mámám. Do něj budou o životě maminek (nejen) samoživitelek psát ony i ostatní mámy, které se na projektu Fandi mámám podílejí. Vítejte na blogu, kde si mámy vzájemně fandí a inspirují se!

Trochu ztracení byli i ti, kteří byli tady na tom jednání. Šlo o nějakou malou věc, nějaký malý spor. Soudce při jednání dával poučení, mluvil o paragrafech a o koncentraci řízení a o rozsudku pro uznání a o soudních vykonavatelích. Takhle poučovat soudci musí, aby proces proběhl férově. Aby mu všichni rozuměli. Soudce ale mluvil složitě a v dlouhých větách. Na těch, kteří ho poslouchali, bylo vidět, že byli dost ztracení. A vůbec nerozuměli. To poučení pro ně vůbec nefungovalo. Tak jsem si řekla, že pokud jsou ztracení u takovéto malé věci, že možná jsou ztracení častěji. Že ten svět je pro spoustu z nás složitý. Bludiště, ve kterém hledáme cestu.



Na tuhle historku jsem si vzpomněla, protože dobře vystihuje, proč jsme ve Fandi mámám vyrobily rozcestník. Říkaly jsme si, že svět je trochu jako bludiště se spoustou křižovatek. Že se v něm lidé ztrácí. Nevědí, jakou cestu si vybrat. Zvlášť když jsou to single maminky, mají spoustu starostí a strašně málo času. To pak zabloudí hned.

Přemýšlely jsme, jak hledání cesty single maminkám usnadnit. Na základě příběhů, které známe od našich maminek, jsme daly dohromady nejčastější otázky, na které se ptají. A našly návod, jak na ty otázky odpovědět. Seřadily jsme všechno podle krajů. Tak, aby se naše maminky ztrácely míň.



A budeme rády, když se na rozcestník podíváte. Ještě raději budeme, když s jeho pomocí najdete cestu ven ze své situace. A budeme rády, když nám ho pomůžete vylepšit. Chybí vám tam nějaké otázky? Chybí vám tam zmínka o nějaké pomoci, která se vám osvědčila? Dejte nám to vědět. Společně najdeme cestu.



Jitka Kadlčíková



advokátka, zapsaná mediátorka