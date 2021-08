BLOG Fandimámám: Za každou mámou samoživitelkou stojí příběh hrdinky

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky V roce 2016 rozjely dvě moderátorky a hlavně mámy Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná dobročinný projekt FANDI MÁMÁM. Jejich cílem bylo pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem v jejich aktuální tíživé situaci, a to zajištěním materiální pomoci. Chtěly také změnit vnímání postavení samoživitelek ve společnosti tak, aby se na

ně lidé nedívali skrz prsty, ale aby je společnost spíš oceňovala za to, že zvládají péči o své děti samy. Od té doby pomáhají každé tři měsíce dalším maminkám samoživitelkám, a to již nejen materiálně, ale i poradensky.

A protože se všechny mámy, ať jsou samoživitelky, nebo ne, při péči o děti potýkají se stejnými radostmi i starostmi a rády své pocity a zkušenosti sdílejí, čímž si mohou vzájemně pomáhat a motivovat se, rozhodly se Žaneta s Petrou založit blog Fandi mámám. Do něj budou o životě maminek (nejen) samoživitelek psát ony i ostatní mámy, které se na projektu Fandi mámám podílejí. Vítejte na blogu, kde si mámy vzájemně fandí a inspirují se!

32 ZVEŘEJNĚNÝCH PŘÍBĚHŮ MAMINEK SAMOŽIVITELEK

65 DĚTÍ SAMOŽIVITELEK

160 SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

600 BALÍKŮ MATERIÁLNÍ POMOCI

1000 DÁRCŮ

14 DOBROVOLNIC

10 DELEGÁTEK

12 000 DOBROVOLNICKÝCH HODIN

Takhle by se dal v číslech stručně shrnout loňský rok 2020 v naší organizaci Fandi mámám!

Pro nás ale maminky samoživitelky a jejich děti nejsou čísly ani statistikami. Nejedeme na kvantitu a nechceme pomáhat anonymně tisícům maminek. Chceme znát jejich příběhy, vědět, s čím se potýkají, a dokázat jim, právě i díky pomoci dárců, správně a konkrétně pomoci z jejich tíživé situace.

My ve Fandi mámám vidíme za každou mámou, která zůstala na své děti sama, příběh hrdinky, která to nevzdala!

Loňský rok, ještě více než ty předchozí, bohužel právě i kvůli covidu ukázal, jak moc ohroženou skupinou maminky samoživitelky a jejich děti jsou. A to nejen ekonomicky, ale i společensky a sociálně. Dokážete si představit zůstat na své děti doma sami, bez potřebného vybavení na distanční výuku, se zvýšenými náklady na živobytí (energie, jídlo) a naopak sníženými příjmy ze zaměstnání, nebo dokonce s jeho úplnou ztrátou? A nejde jen o ekonomickou stránku věci, ale i náročné covidové období, které psychicky dolehlo na každého z nás a mělo o to větší dopad na psychiku samoživitelek. V minulém roce jsme zaznamenali o třicet procent větší nárůst žádostí o pomoc a v příbězích maminek jsme se často dozvídali o tom, jak by je dříve ani nenapadlo, že by snad někdy musely žádat o pomoc, jelikož vše zvládaly do této doby samy.

I proto jsme se v letošním roce rozhodli téměř jednou tolik navýšit počet konkrétních maminek samoživitelek, kterým zajistíme materiální i poradenskou pomoc. Výzva to pro nás byla veliká, jelikož náš projekt stojí především na dobrovolnické práci celého týmu. I proto jsme se rozhodli udělat další krok v naší vizi, a to zaměstnat maminky samoživitelky, které by projektu pomáhaly a samy tím měly i příjem do vlastního rozpočtu.

Zatím naše cíle na zvýšení pomoci maminkám, které zůstaly na své děti samy, plníme. Zároveň nás upřímně těší, že i přes náročný poslední rok, který zasáhl do života každého z nás, a to jak osobně, tak i ekonomicky, pomoc od dárců, kteří s námi materiálně pomáhají, byla naopak ještě masivnější než kdy jindy!

Co všechno dalšího se nám v roce 2020 podařilo, jaké plány a cíle jsme si stanovili na letošní rok 2021 a jakých ocenění se nám ve Fandi mámám dostalo, si můžete přečíst v naší VÝROČNÍ ZPRÁVĚ na www.fandimamam.cz/obcasnik_vyrocnizprava/.

Pokud byste nás v tom, co děláme, chtěli podpořit finančně, velmi to přivítáme a budeme rádi, když nám přispějete na náš transparentní účet 281478798/ 0300 nebo na platformě Darujme.cz: www.darujme.cz/organizace/1200336

Díky, že fandíte s námi!

autorka: Žaneta Slámová, zakladatelka Fandi mámám