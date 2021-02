BLOG Fandimámám: Vychovat dítě je fuška

Dnes mi došlo, jak daleko pravdě jsem byla a jak nesmyslné je odsuzovat rodiče za to, jakými rodiči byli. Vychovat dítě je totiž opravdu fuška. Dát mu všechnu tu lásku, péči, podporu vyžaduje odvahu, vytrvalost, odhodlání. Tyto věci si ovšem někdy neuvědomujeme, protože je sami nezažíváme. Vychovat dítě s sebou někdy nese dokonce takovou tíhu a zodpovědnost, že člověk má pocit, jako by měl smyčku kolem krku, zvlášť pokud je "matka samoživitelka".

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky V roce 2016 rozjely dvě moderátorky a hlavně mámy Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná dobročinný projekt FANDI MÁMÁM. Jejich cílem bylo pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem v jejich aktuální tíživé situaci, a to zajištěním materiální pomoci. Chtěly také změnit vnímání postavení samoživitelek ve společnosti tak, aby se na

ně lidé nedívali skrz prsty, ale aby je společnost spíš oceňovala za to, že zvládají péči o své děti samy. Od té doby pomáhají každé tři měsíce dalším maminkám samoživitelkám, a to již nejen materiálně, ale i poradensky.

A protože se všechny mámy, ať jsou samoživitelky, nebo ne, při péči o děti potýkají se stejnými radostmi i starostmi a rády své pocity a zkušenosti sdílejí, čímž si mohou vzájemně pomáhat a motivovat se, rozhodly se Žaneta s Petrou založit blog Fandi mámám. Do něj budou o životě maminek (nejen) samoživitelek psát ony i ostatní mámy, které se na projektu Fandi mámám podílejí. Vítejte na blogu, kde si mámy vzájemně fandí a inspirují se!

Když je člověk sám, je to snadné. Může se kdykoli zvednout, najít si jinou práci, může se přestěhovat. Může vstát a jít, kam se mu zachce. S dětmi to ale tak jednoduché není. Člověk má občas pocit, že je svázaný na místě. Nemůže odejít z práce, protože se bojí, že děti nezajistí. Nemůže se přestěhovat, protože má strach, že si děti nezvyknou anebo že to sám daný člověk s dětmi nezvládne. Volnost pohybu najednou přestává existovat.



Není tady ani nikdo, kdo by vám kryl záda. Kdo by podpořil a zajistil rodinu, když náhodou přijde nemoc nebo když člověk ztratí zaměstnání. Není tu nikdo, kdo by vám nabídl svou náruč, kde byste se mohli vyplakat, o koho byste se mohli opřít, a tím teď myslím muže. O to víc se matky samoživitelky musí snažit, pokud chtějí zajistit své děti. Vydávají neustále energii za dva, za otce i matku. Doslova se z matky stává nadčlověk, který jede každý den nadoraz.

A do toho je zde boj s druhou formou samoty, která se ukazuje tehdy, když se člověk chce podělit o své úspěchy, když chce, aby ho někdo doma čekal nebo obejmul. I ty hádky občas člověku chybí. Jenže jak najít partnera, když děti vyžadují tolik péče. Ne každý partner dokáže přijmout cizí děti anebo ne každý expartner dokáže překousnout, že by někdo cizí jejich děti vychovával.

Co je ale na tom někdy to nejhorší? Že se člověk prostě neubrání tomu, aby udělal chyby, kterých se chtěl vyvarovat. Najednou chápu, že každý z nás dělá v každém momentu svého života to nejlepší, co umí. Dokud tu nejsou děti, nezamýšlíme se nad tím, protože není důvod. Cokoli, co se stane, cokoli, co uděláme, má dopad jen na nás. V momentě, kdy ale máme děti, cokoli uděláme, už má dopad i na ně.

Toho všeho jsme si v projektu Fandi mámám vědomi, a proto se snažíme pomáhat maminkám samoživitelkám. Poskytujeme materiální pomoc od dárců, kterými jsou nejen obyčejní lidé, ale i firmy. Zároveň máme úžasnou aplikaci materiální pomoci FandiMat, která dovoluje zapojit se více lidem, dárcům a dokonale propojuje lidi, kteří nabízejí a hledají pomoc. Je to zkrátka aplikace, která propojuje lidi, kteří si pomáhají.

Pokud i vy patříte mezi ty lidi, stáhněte si aplikaci nebo navštivte naše stránky, přečtěte si příběhy maminek a vyberte si tu svoji, které můžete svým příspěvkem změnit život k lepšímu.