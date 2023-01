BLOG Fandi mámám: Skončily svátky a opět hurá do školy

Děti v adolescentním věku se opět vrací do svého (mně nepřístupného) světa. Zase začnou být hubaté, přezíravé a dají mi jasně najevo, co si o mně myslí😊. Vrací se školní povinnosti. To pro nás rodiče znamená více se soustředit na školní výsledky, přitáhnout ratolesti k učení, protože se blíží pololetí. Pro děti v 8. třídě to bude první vysvědčení, které budou potřebovat pro výběr školy nebo učiliště, pro deváťáky poslední. Ne všechny děti si uvědomují, jak důležité bude právě toto vysvědčení (moje dcera tedy určitě ne). Znamená to zhluboka se nadechnout a vydržet být zásadová. Snažit se přehlížet ty opovržlivé pohledy, když budu chtít, aby se víc učila, když ji budu chtít vyzkoušet…

S příchodem nového roku jdou ruku v ruce i nové výdaje. Všichni víme, že se zdražuje elektřina, plyn, pohonné hmoty. Zálohy jsou stále vyšší. Je to velký problém pro všechny. My rodiče samoživitelé si to však užijeme naplno.

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky V roce 2016 rozjely dvě moderátorky a hlavně mámy Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná dobročinný projekt FANDI MÁMÁM. Jejich cílem bylo pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem v jejich aktuální tíživé situaci, a to zajištěním materiální pomoci. Chtěly také změnit vnímání postavení samoživitelek ve společnosti tak, aby se na

ně lidé nedívali skrz prsty, ale aby je společnost spíš oceňovala za to, že zvládají péči o své děti samy. Od té doby pomáhají každé tři měsíce dalším maminkám samoživitelkám, a to již nejen materiálně, ale i poradensky.

A protože se všechny mámy, ať jsou samoživitelky, nebo ne, při péči o děti potýkají se stejnými radostmi i starostmi a rády své pocity a zkušenosti sdílejí, čímž si mohou vzájemně pomáhat a motivovat se, rozhodly se Žaneta s Petrou založit blog Fandi mámám. Do něj budou o životě maminek (nejen) samoživitelek psát ony i ostatní mámy, které se na projektu Fandi mámám podílejí. Vítejte na blogu, kde si mámy vzájemně fandí a inspirují se!

Měli bychom se snažit využít všechny možnosti, které nám stát nabízí - příspěvky na bydlení, pomoc v hmotné nouzi. Je určitě mnoho dalších způsobů, kde požádat o pomoc. Vím, že nikomu není příjemné vyplňování žádostí, dotazníků, shánění potvrzení od zaměstnavatele, nájemců a podobně. Uvědomme si však, že to neděláme z našeho plezíru. My prostě musíme žít a starat se o děti. Není přece hanbou, že máme malé děti, se kterými musíme být doma, nebo že máme práci, ale výdělek nepokryje naše potřeby. Není žádnou ostudou využít pomoc třeba z potravinové banky. Doporučení vám dá dětský lékař, sociální pracovníci, možná i další organizace.

Milé maminky, tatínkové, rodiče - držme si palce, buďme stateční, ale také podnikaví. Já sama za sebe se budu snažit, že se pokusím požádat o příspěvek na bydlení. O tom, jak to bude fungovat, zda se to podaří a co všechno to obnáší, vás poinformuji příště.

Takové problémy neřeším jen já nebo vy, kdo čtete náš blog, ale řeší je i maminky z našeho projektu. Maminkám můžete pomoci třeba materiálně, vyberte si na našem webu, která maminka je vám nejblíže, a zkuste nám také pomoci. Aktuálně sháníme - FandiMámám (fandimamam.cz)

Autor: Lucie Martinková