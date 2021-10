BLOG Fandimámám: Proč nikdy nestíhám?

Nedávno jsem se pozastavila nad větou, kterou jsem pronesla - já to prostě nestíhám! Ať jsem dělala, co jsem dělala, tak jsem nikdy nezvládala všechny své věci. Dokonce i když jsem byla nějaký týden doma a nechodila do práce, nemohla jsem stihnout všechno, co jsem chtěla, a to jsem nemusela sedět osm hodin v kanceláři.

Takže, v čem je zakopaný pes? A pak mně to došlo - skutečně nemám čas, anebo mám moc věcí, které mě vytěžují a na které nestačím?

Možná to máte taky tak. Máte své sny, kterých chcete dosáhnout. Máte své aktivity, kterým byste se rádi věnovali, ale nemůžete, protože vždy do toho něco přijde. K tomu, abyste tedy zvládali všechny ty činnosti, začnete brzy ráno vstávat, nebo chodíte pozdě v noci spát, abyste zjistili, že se nacházíte v začarovaném kruhu bezmoci. Jste unavení, pořád ve stresu, a přesto pořád máte pocit, že máte víc věcí nevyřešených než vyřešených. Tak začnete řešit věci ze soukromí i v práci, což je ještě horší, protože nezvládáte svou práci a děláte v ní chyby. Stop! Tohle musí skončit, říkáte si, ale kdy?

Právě tady vám dám radu v několika bodech, jak z toho ven.

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky V roce 2016 rozjely dvě moderátorky a hlavně mámy Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná dobročinný projekt FANDI MÁMÁM. Jejich cílem bylo pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem v jejich aktuální tíživé situaci, a to zajištěním materiální pomoci. Chtěly také změnit vnímání postavení samoživitelek ve společnosti tak, aby se na

ně lidé nedívali skrz prsty, ale aby je společnost spíš oceňovala za to, že zvládají péči o své děti samy. Od té doby pomáhají každé tři měsíce dalším maminkám samoživitelkám, a to již nejen materiálně, ale i poradensky.

A protože se všechny mámy, ať jsou samoživitelky, nebo ne, při péči o děti potýkají se stejnými radostmi i starostmi a rády své pocity a zkušenosti sdílejí, čímž si mohou vzájemně pomáhat a motivovat se, rozhodly se Žaneta s Petrou založit blog Fandi mámám. Do něj budou o životě maminek (nejen) samoživitelek psát ony i ostatní mámy, které se na projektu Fandi mámám podílejí. Vítejte na blogu, kde si mámy vzájemně fandí a inspirují se!

Sedněte si a sepište, čím se celý den zabýváte

Kolik věcí z toho, co děláte, chcete skutečně dělat? Napište si seznam, o co všechno se staráte. Pro koho ty věci děláte? Je vaše zodpovědnost ty věci udělat, anebo je to zodpovědnost někoho jiného. Často totiž na sebe přebíráme zodpovědnost druhých. Děláme věci za manžela, partnera, děti, rodiče, kamarády, kolegy v práci a pak zjišťujeme, že náš den není nafukovací a jsme vyčerpaní, co teprve, když to takhle jde týdny nebo roky.

Vyškrtejte všechno, co děláte již s odporem

Když máte seznam, zamyslete se nad tím, co už dělat dále nemůžete. Co vám přináší jen problémy, špatné myšlenky, zdravotní potíže, co vás táhne dolů a vyčerpává? Všechny tyto věci ukončete, zbavte se jich. Pokud už je neděláte rádi a jen nad nim ztrácíte klid a energii, pak už není důvod, abyste je dělali. Nehledě na to, že v nich už ani nejste dobří. Nebojte se rozloučit s projekty, lidmi, prací nebo úkoly, díky tomu budete mít víc času a prostoru pro to, abyste dělali na věcech, které vás baví a činí šťastnými a v kterých vy budete a můžete být dobří.

Přestaňte přebírat zodpovědnost za druhé



Naučte se prostě říkat ne! Vždy, když vám do vašeho dne něco přijde, zvažte, zda je to opravdu důležité. Někteří lidé mají tendenci nakládat na nás své problémy, své úkoly a i když si myslíme, že to zvládneme udělat, tak nás to jen zatěžuje a ubírá nám to nejen čas, ale i energii. Rozlišujte tedy mezi úkoly, které máte udělat vy a které zvládnou druzí opravdu sami - a měli by zvládnout sami. Nedělejte věci za vaše děti, manžela, kolegy a kamarády. Prostě jemně a hezky řekněte, že to ten daný člověk zvládne sám, zachovejte klid a nechte druhého, aby si s daným problémem poradil.

Jako maminka samoživitelka se musíte o sebe starat ještě víc. Vzhledem k tomu, že zvládáte několik rolí, nejen roli matky, je potřeba, abyste měla sílu. Naučte se rozlišovat mezi tím, co vám prospívá a co už ne, a vzdejte se všeho, co do vašeho života už nepatří a jen vás stahuje dolů. Do začátku vám můžeme pomoci v těžké situaci. Projekt Fandi mámám, je tu pro vás, abyste překlenuly těžké období. Nejste na všechno samy. A tak požádejte o pomoc na našich stránkách www.fandimamam.cz/chci-se-prihlasit/. Více o Fandi mámám naleznete na www.fandimamam.cz.

Text: Mirka Rösslerová