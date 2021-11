BLOG Fandimámám: Práce, která nejde vidět

V dnešní době je velmi jednoduché podlehnout iluzi, že všem, komu se daří, to mají zadarmo. Lidé na Instagramu, Facebooku a jiných sociálních sítích postují jeden příspěvek za druhým. Jejich fotky jsou krásné, plné radosti a úspěchu. Někteří už jsou dokonce tak daleko, že mají spoustu followerů, odběratelů na YouTube nebo mají spolupráce, díky kterým jsou vidět. Ve skutečnosti je to ale jinak. Za jednou fotkou nebo i stovkami se dají schovat špatné dny, nálady, nezdary a neúspěchy, spousta slz a odříkání, která nejdou vidět. Jsou to hodiny, dny, měsíce a roky dřiny a práce, než z toho je něco tak obrovského a gigantického, jako to, co jsem popsala. Stejně tak by se to dalo vidět i s projektem Fandi mámám!

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky V roce 2016 rozjely dvě moderátorky a hlavně mámy Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná dobročinný projekt FANDI MÁMÁM. Jejich cílem bylo pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem v jejich aktuální tíživé situaci, a to zajištěním materiální pomoci. Chtěly také změnit vnímání postavení samoživitelek ve společnosti tak, aby se na

ně lidé nedívali skrz prsty, ale aby je společnost spíš oceňovala za to, že zvládají péči o své děti samy. Od té doby pomáhají každé tři měsíce dalším maminkám samoživitelkám, a to již nejen materiálně, ale i poradensky.

A protože se všechny mámy, ať jsou samoživitelky, nebo ne, při péči o děti potýkají se stejnými radostmi i starostmi a rády své pocity a zkušenosti sdílejí, čímž si mohou vzájemně pomáhat a motivovat se, rozhodly se Žaneta s Petrou založit blog Fandi mámám. Do něj budou o životě maminek (nejen) samoživitelek psát ony i ostatní mámy, které se na projektu Fandi mámám podílejí. Vítejte na blogu, kde si mámy vzájemně fandí a inspirují se!

Fandi mámám je vidět, a to jen díky tvrdé dřině! Projekt má vlastní Instagram, facebookové stránky, webové stránky a spoustu maminek samoživitelek, které vzal pod svá křídla. To, co ale nikdo nevidí, je to všechno "za oponou". Co se tedy děje na druhé straně, kterou nikdo nevidí?

Všechny maminky, které vyplní formulář s žádostí o pomoc, musí chvilku čekat. Maminek žádajících o pomoc je hodně a lidí, kteří pracují v projektu, jen pár. Všichni to jsou dobrovolníci, kteří na projektu pracují ve svém volném čase, mezitím chodí do práce na plný úvazek a převážná většina těchto lidí má svoje vlastní rodiny, děti a některé jsou i matky samoživitelky. O to náročnější je někdy způsob, jak to všechno skloubit dohromady.

Formulář slouží k vytvoření příběhu maminky, který přiblíží dárcům její život a tíživou situaci, které můžete najít na https://www.fandimamam.cz/aktualni-pribehy-maminek/. Tento příběh se dá ovšem napsat jen tehdy, když maminka vyplní formulář tak, jak má, v opačném případě se celý proces protahuje, protože je nutné od maminky získat potřebné informace. Sepsání příběhu tedy může trvat od hodin po dny, někdy i týdny. Poté je potřeba, aby tento příběh někdo zkontroloval a umístil na webové stránky, a pak už se mohou zapojit i dárci, kteří si vyberou maminku, pro kterou by rádi zajistili materiální pomoc.

Je tady nutná komunikace jak s maminkami, která někdy není vzhledem k jejich podmínkám vůbec lehká, a stejně tak i s dárci, které propojujeme se samoživitelkami. I když se to všechno může zdát velmi snadné a jednoduché, tak za tímto vším jsou hodiny a hodiny soustavné práce a komunikace, která je dobrovolná v rámci volného času dobrovolnic, které musí zvládnout svou úlohu a roli matek, manželek i zaměstnankyň.

Pokud se tedy hlásíte do projektu jako maminka nebo jste organizace, která maminkám pomáhá v sepsání formuláře, buďte prosím shovívaví, a pokud nedostanete odpověď obratem, mějte trpělivost. Opravdu nám záleží na tom, abychom všem maminkám pomohli. To je poslání projektu Fandi mámám. Více o projektu najdete na www.fandimamam.cz.

Text: Mirka Rösslerová