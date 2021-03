BLOG Fandimámám: Neznalost zákona neomlouvá, ale také znevýhodňuje

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky V roce 2016 rozjely dvě moderátorky a hlavně mámy Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná dobročinný projekt FANDI MÁMÁM. Jejich cílem bylo pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem v jejich aktuální tíživé situaci, a to zajištěním materiální pomoci. Chtěly také změnit vnímání postavení samoživitelek ve společnosti tak, aby se na

Jako by soud viděl maminku jako snadný terč. Tudíž odročuje, aniž by maminku vyrozuměl o odročení, ruší jednání z hodiny na hodinu, aniž by maminku vyrozuměl o zrušení. Jak je to možné, ptala jsem se sama sebe, když už jsem podruhé přijela s dcerou k soudu na jednání a tam mi bylo oznámeno, že se jednání opět nekoná.

Zástupkyně mi už podruhé odpověděla stejně, že na mě nemají kontakt. I když jsem se soudem komunikovala a kontakty jsem nahlásila po prvním odročení, o kterém jsem nebyla vyrozuměna. Poučila jsem se, a přesto to nestačilo.

A tak jsem se rozhodla zjistit, jaká mám vlastně práva v případě, kdy soud nejedná tak, jak by jednat měl, a opakovaně mě a mé dítě vystavuje zbytečnému stresu, i když by měl chránit především dítě, aby se toto nestalo.

Pokud soud nedoručuje tak, jak má, neinformuje maminku, které vznikají vícenáklady, je možné podat stížnost na ministerstvo spravedlnosti. Bohužel, pokud toto maminka udělá, už se na ni pohlíží jako na "stěžovatelku a potížistku", tudíž tento postup se moc nedoporučuje. Namísto toho, pokud soud nemá kontakty, je lepší písemnou formou tyto kontakty soudu zaslat. Nikoli mailem, to je neformální komunikace se soudem, ale poštou na doručenku. Zároveň je dobré požádat, aby byly kontakty umístěny ve spise na první stránce a maminka byla informována o každé změně jednání. Zda to bude stačit, není jisté, ale je to první krok. Soud musí mít kontakt.

Jednání nemá bohužel stanovený počet možných odročení. Může se tedy odročovat donekonečna. Jediná podmínka, která musí být splněna je, aby důvod odročení byl dostatečně závažný a neopakoval se. Tudíž dokud existují důvody pro odročení, pak se může odročovat donekonečna. Pokud má maminka podezření, že dochází k odročování a natahování řízení z druhé strany, pak je možnost podat žádost o stanovení alimentů ke dni podání žádosti. Tím může (ale není to pravidlem) získat maminka jakousi výhodu, že druhá strana, pokud je rozumná a hraje řízení v její neprospěch, nebude zbytečně natahovat a odkládat jednání před soudem. Nikdo nechce, aby narůstal velký dluh, tedy ani otec, kterému mají být alimenty zvýšeny.

Pokud je těžká doba, jako třeba doba pandemie, kdy soudní řízení jsou ztížená právě kvůli nemoci, která může udeřit kdykoli, a okolnosti jsou ze situace zřejmé, to znamená, že soud má všechny relevantní informace potřebné k rozhodnutí, pak je možné požádat o rozhodnutí ve věci žádosti o zvýšení alimentů bez nařízení jednání. Soud tedy rozhodne bez účasti otce a matky. Soud může rozhodnout i bez účasti otce, ale to jen v případech, kdy otec porušuje své povinnosti vůči soudu, tzn. pokud se nedostaví bez omluvy na jednání.

A pokud je nejhůř a maminka neví, jak pokračovat, máte několik možností. Nemusíte si platit advokáta, ale stačí vyhledat advokáta, který je znalý v rodinném právu a dohodnout si jednorázovou konzultaci po telefonu. Advokát vám poradí a vystaví fakturu na službu v hodnotě několika stovek, nikoli tisíc. Zároveň je možné obrátit se na společnosti, které pomáhají matkám samoživitelkám, a úplně v nejhorším případě se můžete obrátit i na nás ve Fandi mámám. Do doby než bude líp, vám pomůžeme s materiální pomocí, od dárců můžete získat to, co nejvíc potřebujete. Pro více info navštivte naše webové stránky http://www.fandimamam.cz/co-nabizime/.

A hlavně, nevzdávejte se!