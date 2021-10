BLOG Fandimámám: Milostivé léto aneb jak se zbavit exekucí

Jste v exekuci a dlužíte státu nebo obci? Možná máte šanci se dluhu zbavit! Parlament schválil milostivé léto. Co to znamená? Můžete se zbavit některých svých dluhů. I úplně. Podívejte se, jestli se to týká právě vás a jak na to!