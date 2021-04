BLOG Fandimámám: „Jak ven z těžké životní situace? Tři kroky pro každou mámu!

Martina přišla o práci hned v první vlně koronaviru a dostala se do dluhů hlavně na nájemném, které se majiteli snaží pomalu splácet, aby se nemusela i se svými dvěma dětmi vystěhovat.

Maminka Andrea zůstala na své tři děti sama. Nejmladší Sebastian má DiGeorgův syndrom. Jak Andrea sama říká: "Partner neunesl, že se jeho syn Sebastian narodil s postižením, sbalil si věci a odešel."

"Nejhorší je ten pád na sociální a finanční dno a bezvýchodnost situace," hodnotí svoji situaci Katka, která je samoživitelkou již osm let. Po celou dobu vše celkem dobře zvládala. První den prvního lockdownu firma, ve které pracovala, přišla o zakázky, Katka tak přišla o svůj přivýdělek.

Příběhy maminek samoživitelek, které se obrací na náš projekt Fandi mámám o pomoc, jsou každý jiný a přece mají jedno společné. Všechny mámy, které nám je píší, se ocitly v tíživé životní situaci.

Nic nepůjde hned, začněte po malých krůčcích

Někdy jde o okamžik, který vše změní, jindy o dlouhé nabalování jednotlivých problémů, které vyústí v na první pohled bezvýchodnou situaci.

Ať už je to tak či onak, nepoddávejte se tomu, že vaše situace nemá východisko, ale nečekejte ani změnu ze dne na den. Je dobré si stanovit postupně malé cíle, krůček po krůčku, které vás nasměrují ke světlu na konci tunelu.

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky

V roce 2016 rozjely dvě moderátorky a hlavně mámy Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná dobročinný projekt FANDI MÁMÁM. Jejich cílem bylo pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem v jejich aktuální tíživé situaci, a to zajištěním materiální pomoci. Chtěly také změnit vnímání postavení samoživitelek ve společnosti tak, aby se na

ně lidé nedívali skrz prsty, ale aby je společnost spíš oceňovala za to, že zvládají péči o své děti samy. Od té doby pomáhají každé tři měsíce dalším maminkám samoživitelkám, a to již nejen materiálně, ale i poradensky.

A protože se všechny mámy, ať jsou samoživitelky, nebo ne, při péči o děti potýkají se stejnými radostmi i starostmi a rády své pocity a zkušenosti sdílejí, čímž si mohou vzájemně pomáhat a motivovat se, rozhodly se Žaneta s Petrou založit blog Fandi mámám. Do něj budou o životě maminek (nejen) samoživitelek psát ony i ostatní mámy, které se na projektu Fandi mámám podílejí. Vítejte na blogu, kde si mámy vzájemně fandí a inspirují se!