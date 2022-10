BLOG Fandimámám: Jak se zbavit dluhů?

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky V roce 2016 rozjely dvě moderátorky a hlavně mámy Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná dobročinný projekt FANDI MÁMÁM. Jejich cílem bylo pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem v jejich aktuální tíživé situaci, a to zajištěním materiální pomoci. Chtěly také změnit vnímání postavení samoživitelek ve společnosti tak, aby se na

ně lidé nedívali skrz prsty, ale aby je společnost spíš oceňovala za to, že zvládají péči o své děti samy. Od té doby pomáhají každé tři měsíce dalším maminkám samoživitelkám, a to již nejen materiálně, ale i poradensky.

A protože se všechny mámy, ať jsou samoživitelky, nebo ne, při péči o děti potýkají se stejnými radostmi i starostmi a rády své pocity a zkušenosti sdílejí, čímž si mohou vzájemně pomáhat a motivovat se, rozhodly se Žaneta s Petrou založit blog Fandi mámám. Do něj budou o životě maminek (nejen) samoživitelek psát ony i ostatní mámy, které se na projektu Fandi mámám podílejí. Vítejte na blogu, kde si mámy vzájemně fandí a inspirují se!

Ocitnout se v těžké životní situaci není vůbec nic neobvyklého, zvlášť pokud jste matka samoživitelka a s penězi vycházíte každý měsíc jen tak tak. Opravdu každý z nás se může ocitnout v dluzích malých i velkých rozměrů. Pokud hledáte východisko, máme pro vás jasný návod, jak zkusit využít tzv. Milostivé léto.

Pošlete do 15. listopadu 2022 exekutorovi, který vede vaši exekuci, doporučený dopis. V něm mu napište, že využíváte Milostivé léto 2022. Požádejte ho, ať vám napíše výši dlužné jistiny a číslo účtu, kam máte zaslat peníze. Až vám exekutor odpoví, tak nejpozději 28. listopadu 2022 zaplaťte dlužnou jistinu a k tomu částku 1815 korun. Pozor! Aby to fungovalo, musí exekutor dostat peníze včas, to je do 30. listopadu 2022. Pokud se vám povede zaplatit, zbavíte se úroků a dalších poplatků, které na dluhu narostly, a tedy celého dluhu.

Ale pozor, akce je časově omezená a neplatí na všechny dluhy.

Tuto možnost vyzkouší určitě i nějaká z našich maminek, které jsou v našem projektu, a pokud je vy chcete podpořit alespoň materiálně, tak si stačí vybrat příběh, který vám je nejbližší.

Koukněte se na Aktuální příběhy maminek - FandiMámám (fandimamam.cz)

My maminkám fandíme, tak fanděte s námi.

Autor: Jitka Kadlčíková

Dobrovolnice Fandi mámám, právní poradna