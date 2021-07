BLOG Fandimámám: Hrdinky, které si prošly domácím násilím

Otec se k finanční zodpovědnosti vůči svému synovi nehlásil, a tedy neplatil ani alimenty. Tak začíná příběh Ivany, se kterým se před pěti lety přihlásila do projektu Fandi mámám. Domácí násilí provázelo i příběh maminky Lenky. Ta zůstala poté, co ji její manžel nejprve několik let fyzicky napadal a nakonec ji v těhotenství podváděl a opustil, se svými dvěma dětmi sama. Obě děti mají závažné zdravotní komplikace.

Oba příběhy maminek samoživitelek spojuje nejen domácí násilí, ale i síla obou žen a jejich odhodlání čelit tíživé životní situaci.

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky V roce 2016 rozjely dvě moderátorky a hlavně mámy Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná dobročinný projekt FANDI MÁMÁM. Jejich cílem bylo pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem v jejich aktuální tíživé situaci, a to zajištěním materiální pomoci. Chtěly také změnit vnímání postavení samoživitelek ve společnosti tak, aby se na

ně lidé nedívali skrz prsty, ale aby je společnost spíš oceňovala za to, že zvládají péči o své děti samy. Od té doby pomáhají každé tři měsíce dalším maminkám samoživitelkám, a to již nejen materiálně, ale i poradensky.

A protože se všechny mámy, ať jsou samoživitelky, nebo ne, při péči o děti potýkají se stejnými radostmi i starostmi a rády své pocity a zkušenosti sdílejí, čímž si mohou vzájemně pomáhat a motivovat se, rozhodly se Žaneta s Petrou založit blog Fandi mámám. Do něj budou o životě maminek (nejen) samoživitelek psát ony i ostatní mámy, které se na projektu Fandi mámám podílejí. Vítejte na blogu, kde si mámy vzájemně fandí a inspirují se!

Od té doby uplynulo několik let a Ivana s Lenkou se z maminek samoživitelek, kterým projekt Fandi mámám nejprve pomáhal, staly dobrovolnicemi, které pomáhají ostatním samoživitelkám. Nejprve se zapojily jako delegátky ve svém kraji, kde maminkám, které se hlásily do Fandi mámám, pomáhaly s přihláškou i zapojením. Protože kdo jiný lépe pochopí situaci někoho jiného a dokáže být nápomocný než ten, kdo si sám něčím podobným prošel? Tenhle koncept se nejen nám ve Fandi mámám velmi osvědčil a ve většině krajů České republiky máme zapojené právě maminky samoživitelky, dobrovolnice, které si samy projektem prošly a nyní ve svém volném čase a dobrovolně pomáhají ostatním mámám. Více o projektu najdete na: www.fandimamam.cz/delegatky-fandi-mamam/

Tím ale tenhle příběh samoživitelek Ivany a Lenky nekončí. Po několika letech dobrovolničení, kdy věnovaly projektu a ostatním maminkám samoživitelkám v nouzi část svého času, energie a staly se nedílnou součástí týmu Fandi mámám, se nám podařilo je zapojit do organizace i jako pracovní posilu. Od ledna letošního roku 2021 tak Lenka a Ivana, krom toho, že stále pro Fandi mámám dobrovolničí jako delegátky, zastávají placené pozice a spolupracují s námi na pracovní dohodu. Ivana je koordinátorkou delegátek v krajích a má na starosti vše kolem zapojení nových maminek samoživitelek do projektu. Lenka je administrativní koordinátorkou projektu, pravou rukou, která ví o všem, co se v projektu děje. Kromě toho, že je pro Ivanu s Lenkou práce pro Fandi mámám potřebným příjmem do rodinného rozpočtu, současně jsme v naší organizaci udělali první krůček k uskutečnění našeho velkého snu, zaměstnávat maminky samoživitelky, které by pomáhaly ostatním maminkám a jejich dětem z jejich tíživé životní situace. Věříme, že jednoho dne budou samoživitelky pomáhat samoživitelkám!

Jestli i vám dává naše vize ve Fandi mámám smysl, budeme rádi, když náš záměr podpoříte. Můžete to udělat hned několika způsoby. Finančně nás podpořit na náš transparentní účet www.fandimamam.cz/pomoc-fandi-mamam/, podpořit náš projekt na platformě www.darujme.cz/projekt/1204777 nebo přihodit do košíku dárcovský voucher na www.alza.cz/media/fandi-mamam-samozivitelky-pomahaji-samozivitelkam-d6542856.htm.

Děkujeme, že fandíte s námi!

autor: Žaneta Slámová, zakladatelka Fandi mámám