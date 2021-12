BLOG Fandi mámám: Darujte Vánoce lidem v nouzi na FandiMatu!

Pokud se vám tenhle nápad líbí, přidejte se na FandiMat - naši aplikaci materiální pomoci. Protože FandiMat plní vánoční přání všem lidem v nouzi!

Jak na to?

Nejprve si stáhněte aplikaci FandiMat na svém mobilu nebo stačí jít i na její webovou verzi https://mapa.fandimat.cz/.

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky V roce 2016 rozjely dvě moderátorky a hlavně mámy Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná dobročinný projekt FANDI MÁMÁM. Jejich cílem bylo pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem v jejich aktuální tíživé situaci, a to zajištěním materiální pomoci. Chtěly také změnit vnímání postavení samoživitelek ve společnosti tak, aby se na

ně lidé nedívali skrz prsty, ale aby je společnost spíš oceňovala za to, že zvládají péči o své děti samy. Od té doby pomáhají každé tři měsíce dalším maminkám samoživitelkám, a to již nejen materiálně, ale i poradensky.

A protože se všechny mámy, ať jsou samoživitelky, nebo ne, při péči o děti potýkají se stejnými radostmi i starostmi a rády své pocity a zkušenosti sdílejí, čímž si mohou vzájemně pomáhat a motivovat se, rozhodly se Žaneta s Petrou založit blog Fandi mámám. Do něj budou o životě maminek (nejen) samoživitelek psát ony i ostatní mámy, které se na projektu Fandi mámám podílejí. Vítejte na blogu, kde si mámy vzájemně fandí a inspirují se!

Pak už jenom stačí vytvořit příspěvek a zařadit ho do naší NOVÉ vánoční kategorie "DARUJI-VÁNOCE". Nebo můžete rovnou splnit některé z vánočních přání, o které si lidé v nouzi na FandiMatu již napsali.

Ta najdete v kategorii " POTŘEBUJI-VÁNOCE" a po jejím vyfiltrování hned uvidíte, komu, co a jak daleko od vás můžete splnit přání na Vánoce. V této kategorii nejčastěji najdete vánoční přání dětí z rodin samoživitelek nebo chudobou zasažených rodin.

Pak už je jen na vás, komu darujete krásné Vánoce!

První přání už jsou splněná, třeba jako to pro malou Amálku: "Dobrý den, chtěla bych moc poděkovat za možnost požádat o vánoční dárky pro děti v aplikaci FandiMat. Byla jsem velmi překvapená, že se mi na jedno přání v podstatě okamžitě ozvala moc milá paní Pavla s tím, že dárek Amálce ráda koupí a přiveze. Dárek už máme doma a jen čeká na zabalení a rozbalení pod stromečkem! Mám opravdu velikou radost - nad těmi dárky jsem přemýšlela a zvolila tak, aby děti měly opravdu radost, nejedná se tedy o dárek jen tak do počtu, který někde zapadne. Amálie tuto hru hraje s logopedkou a je vždy tak pyšná, že se ji daří. Strašně moc se těším, až si to budeme moct zahrát spolu. Paní Pavle jsem moc vděčná a tímto jí i Vám děkuji za možnost mít krásné a štědré Vánoce a totéž z celého srdce přeji i Vám všem. Katka"

Budeme rádi i za sdílení, ať je nás na FandiMatu co nejvíc. Protože FandiMat propojuje lidi, kteří si pomáhají… děkujeme!

Autor textu: Žaneta Slámová, spoluzakladatelka Fandi mámám