BLOG Fandimámám: Čím si my ženy komplikujeme život a proč nemáme pořádné muže

A pak hledáme muže, na které bychom mohly ukázat prstem a osočit je z toho, co se nám děje. Přitom jsme to my, kdo tyto chyby dělá pořád a pořád. Jaké chyby, že to jsou?

Chyba první - přehlížíme signály

Seznámíme se s mužem, který má mnoho slabostí a věcí, které nám vadí. Vidíme, že přespříliš kouří, pije, nezajímá se o to, co chceme, jaké jsme, mluví jen o sobě anebo už od začátku určuje směr, kterým se bude celý vztah ubírat. Místo toho, abychom viděly pravdu od začátku, namlouváme si, že ten muž je jiný, že se změní. To se ale nestane a my se cítíme podvedené, přitom to jsou naše lži, které nás sem dostaly, nikoliv muž samotný.

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky V roce 2016 rozjely dvě moderátorky a hlavně mámy Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná dobročinný projekt FANDI MÁMÁM. Jejich cílem bylo pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem v jejich aktuální tíživé situaci, a to zajištěním materiální pomoci. Chtěly také změnit vnímání postavení samoživitelek ve společnosti tak, aby se na

ně lidé nedívali skrz prsty, ale aby je společnost spíš oceňovala za to, že zvládají péči o své děti samy. Od té doby pomáhají každé tři měsíce dalším maminkám samoživitelkám, a to již nejen materiálně, ale i poradensky.

A protože se všechny mámy, ať jsou samoživitelky, nebo ne, při péči o děti potýkají se stejnými radostmi i starostmi a rády své pocity a zkušenosti sdílejí, čímž si mohou vzájemně pomáhat a motivovat se, rozhodly se Žaneta s Petrou založit blog Fandi mámám. Do něj budou o životě maminek (nejen) samoživitelek psát ony i ostatní mámy, které se na projektu Fandi mámám podílejí. Vítejte na blogu, kde si mámy vzájemně fandí a inspirují se!

Chyba druhá - jsme ve vleku vášně

Vidíme ho a zatají se nám dech. V tu chvíli nám je jedno, že je ve vztahu s někým jiným, je to náš nadřízený, neznámý muž, nebo dokonce muž (nebo co hůř, manžel) naší kamarádky - prostě ho chceme. Za každou cenu, protože to, co cítíme, musí něco znamenat. Au… tvrdé přistání v realitě. Opravdu to něco znamená, ale jen pro nás. Po několika týdnech, měsících a co hůř, někdy i letech zjistíme, že pro něj to zas až tolik neznamenalo.

Chyba třetí - vždy mu odpustíme

Jeden můj přítel mohl udělat cokoliv a všechno bylo odpuštěno dřív, než to vůbec udělal. Stačilo, aby se mě dotkl, aby se na mě podíval nebo mě obejmul, a já roztála jako kostka ledu. Nenáviděla jsem se za to, jaký na mě má vliv. Všechno jsem mu odpustila, než jsem poznala, že tudy cesta nevede, a ne jen pro mě, ale pro většinu žen. Odpuštění toho, co nám druhý dělá, je pěkná věc jen v případě, že si nenecháme dál ubližovat. Pokud to totiž uděláme, tím dáváme souhlas druhému, aby dělal víc takových věcí. Odpustit a souhlasit s tím, co druhý dělá, jsou dvě věci, které se neslučují. Pokud tedy s něčím nesouhlasíme, pak musíme odejít a odpustit, nikoli odpustit a zůstat a čekat, že ten druhý to jednou pochopí. Nepochopí. Spíš dříve pochopíme my, že musíme odejít.

Chyba čtvrtá - dítě jako spása

Když už nevíme kudy, máme dojem, že dítě to vyřeší. Tehdy náš muž konečně pochopí, co v nás má a co by ztratil, kdybychom odešly. Jaké je ovšem naše rozčarování, když zjistíme, že s mužem máme dítě, možná i dvě nebo tři a jemu je úplně jedno, jestli o nás přijde nebo ne. Někdy nám zbude jen pusa otevřená dokořán, protože zjistíme, že nejenže se muž nebojí, ale dokonce nás sám opustí kvůli jiné.

Toto jsou čtyři chyby, kvůli kterým ženy, a nejen ženy, ale i muži, trpí. Možná jste právě teď také v situaci, kdy trpíte a nevíte kudy kam, a i když s emocemi si musíte pomoci samy, tak s tím ostatním vám rádi pomůžeme my ve Fandi mámám. Proto jsme také na našich stránkách připravili rozcestník Fandi mámám, kde najdete odpovědi na časté otázky ohledně pomoci matkám samoživitelkám a kam se můžete obracet ve chvílích nejtěžších.

