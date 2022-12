BLOG Fandi mámám: Předvánoční adventní shon

Jelikož trpím sociální fobií, tak nejsem schopná jít nakupovat do obchodních center, která praskají ve švech, takže to u mě jistí internet. Ale nákupních portálů je spousta a člověk opravdu neví, který si vybrat. Už si píšu i papírky, jaký dárek pro koho bych si představovala. Ale pozor, představivost není.

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky V roce 2016 rozjely dvě moderátorky a hlavně mámy Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná dobročinný projekt FANDI MÁMÁM. Jejich cílem bylo pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem v jejich aktuální tíživé situaci, a to zajištěním materiální pomoci. Chtěly také změnit vnímání postavení samoživitelek ve společnosti tak, aby se na

ně lidé nedívali skrz prsty, ale aby je společnost spíš oceňovala za to, že zvládají péči o své děti samy. Od té doby pomáhají každé tři měsíce dalším maminkám samoživitelkám, a to již nejen materiálně, ale i poradensky.

A protože se všechny mámy, ať jsou samoživitelky, nebo ne, při péči o děti potýkají se stejnými radostmi i starostmi a rády své pocity a zkušenosti sdílejí, čímž si mohou vzájemně pomáhat a motivovat se, rozhodly se Žaneta s Petrou založit blog Fandi mámám. Do něj budou o životě maminek (nejen) samoživitelek psát ony i ostatní mámy, které se na projektu Fandi mámám podílejí. Vítejte na blogu, kde si mámy vzájemně fandí a inspirují se!

Rozhodla jsem se to vzít tedy z jiného konce, nestačí normální úklid, rozhodla jsem se přestěhovat půlku domácnosti. To ale také není ono, protože hlavou běží myšlenka, že vlastně je před námi už třetí adventní neděle a to znamená, že stejně jako každý rok ani letos nestíhám. A asi bych si na to měla už i zvyknout.

Děti jsou naprosto v klidu, nic neřeší, pouze se ptají na dárky a typická odpověď rodičů: Napiš si Ježíškovi. Sice se s tím doma už moc nechytám, ale

na chvíli to zabere a já můžu opět přemýšlet nad tím, co vše nestihnu.

Stejně ale vím, že přijde Štědrý den a budeme všichni sedět u pohádek, půjdeme se projít a budeme vědět, že sice jsme se téměř zbláznili, ale stále se máme rádi. A až se najíme, tak jako každoročně si já dám kapra a holky řízek, sedneme si k tomu krásnému stromečku s koledami a spokojenost z nás bude sálat na míle daleko…

Mám pocit, že když se na to kouknu jinýma očima, tak ten předvánoční shon je vlastně krásný, i když trošku hektický počátek toho klidu, který bude následovat v blízkosti našich milovaných. Ať už bude pod stromečkem spousta dárku, nebo jen jeden či dva, důležité je, že se máme rádi. I to je důležité pro naše maminky samoživitelky v projektu. Chcete-li jim udělat o něco hezčí Vánoce, neváhejte a koukněte se na vánoční přání, hlavně od dětí, do naší aplikace materiální pomoci FandiMat. Stáhnout si ji můžete do mobilu nebo ji najdete na webu www.fandimat.cz. Pomůžete nám tak splnit nejen vánoční dárky, ale udělat radost těm, kteří to teď nemají zrovna lehké!

Děkujeme, že fandíte s námi!

Autor: Lucie Martinková