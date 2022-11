BLOG Fandi mámám: Tip na vánoční dobrodárek na FandiMatu!

FandiMat bude opět pomáhat i o Vánocích a vy se můžete snadno zapojit, třeba právě s kolegy v práci a splnit vánoční přání nejen maminkám samoživitelkám a jejich dětem, ale i seniorům, handicapovaným a dalším lidem v nouzi. FandiMat pomáhá totiž všem! I letos můžete přes aplikaci získat nebo nabídnout vánoční dárky, a to ve speciální vánoční kategorii.

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky V roce 2016 rozjely dvě moderátorky a hlavně mámy Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná dobročinný projekt FANDI MÁMÁM. Jejich cílem bylo pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem v jejich aktuální tíživé situaci, a to zajištěním materiální pomoci. Chtěly také změnit vnímání postavení samoživitelek ve společnosti tak, aby se na

ně lidé nedívali skrz prsty, ale aby je společnost spíš oceňovala za to, že zvládají péči o své děti samy. Od té doby pomáhají každé tři měsíce dalším maminkám samoživitelkám, a to již nejen materiálně, ale i poradensky.

A protože se všechny mámy, ať jsou samoživitelky, nebo ne, při péči o děti potýkají se stejnými radostmi i starostmi a rády své pocity a zkušenosti sdílejí, čímž si mohou vzájemně pomáhat a motivovat se, rozhodly se Žaneta s Petrou založit blog Fandi mámám. Do něj budou o životě maminek (nejen) samoživitelek psát ony i ostatní mámy, které se na projektu Fandi mámám podílejí. Vítejte na blogu, kde si mámy vzájemně fandí a inspirují se!

Vánoce na FandiMatu probíhají letos už podruhé a opět se budeme snažit propojit co nejvíce těch, kteří si nemohou vánoční dárky pro sebe a pro své děti dovolit, s těmi, kteří by chtěli udělat radost na Vánoce právě lidem v materiální nouzi. Stačí si do mobilu stáhnout aplikaci FandiMat, kliknout na upřesnit parametry a zaškrtnout políčko Potřebuji Vánoce. V seznamu nebo na mapě se vám pak hned ukážou všechna vánoční přání, o která si lidé v nouzi píší, a můžete si tak jednoduše vybrat, komu pomůžete, třeba najdete na mapě i nějaké to vánoční přání ve vašem okolí. Už teď je na FandiMatu několik desítek takových vánočních přání po celé České republice.

Kromě toho lze na FandiMatu poptávat nebo nabízet po celý rok oblečení, drogerii, potřeby pro děti, školní potřeby, hračky, elektroniku, domácí spotřebiče či nábytek. Věci mohou být nové, ale i z druhé ruky.

FandiMat je určený pro všechny lidi v nouzi, ať už jde o samoživitelky, rodiny v tísni, seniory a seniorky nebo handicapované. Aplikaci již používá více než 5000 lidí a využívat ji mohou i neziskové organizace. Těch už je teď na FandiMatu několik desítek, mimo jiné např. Krása pomoci, Dobrý anděl, Diakonie Broumov, Spolu doma, Klub nemocných cystickou fibrózou nebo Svaz tělesně postižených v České republice.

Aplikace je ke stažení do mobilních telefonů nebo je možné se do ní zapojit i přes webové stránky www.fandimat.cz

Děkujeme, že fandíte s námi na Vánoce!

Autorka: Žaneta Slámová, spoluzakladatelka Fandi mámám