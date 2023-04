BLOG Fandi mámám: Šperky i pro méně šťastné chvíle

Pokud se někdo dostane do nezvladatelné situace během tohoto období a zůstane na to všechno sám, je to určitě jedna z největších výzev v životě.

Musíme si uvědomit, že je obtížné zajistit potomka s jedním příjmem, ale mámy s dětmi mají mnohem horší postavení a možnosti na pracovním trhu, nemluvě o tom, že ​​jakékoli extra náklady na právníky, terapie nebo zdravotní služby mohou být pro ně neúnosné.

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky V roce 2016 rozjely dvě moderátorky a hlavně mámy Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná dobročinný projekt FANDI MÁMÁM. Jejich cílem bylo pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem v jejich aktuální tíživé situaci, a to zajištěním materiální pomoci. Chtěly také změnit vnímání postavení samoživitelek ve společnosti tak, aby se na

ně lidé nedívali skrz prsty, ale aby je společnost spíš oceňovala za to, že zvládají péči o své děti samy. Od té doby pomáhají každé tři měsíce dalším maminkám samoživitelkám, a to již nejen materiálně, ale i poradensky.

A protože se všechny mámy, ať jsou samoživitelky, nebo ne, při péči o děti potýkají se stejnými radostmi i starostmi a rády své pocity a zkušenosti sdílejí, čímž si mohou vzájemně pomáhat a motivovat se, rozhodly se Žaneta s Petrou založit blog Fandi mámám. Do něj budou o životě maminek (nejen) samoživitelek psát ony i ostatní mámy, které se na projektu Fandi mámám podílejí. Vítejte na blogu, kde si mámy vzájemně fandí a inspirují se!

Šperkařství Eppi jsme s mým bratrem Matějem postavili na rodinných hodnotách. Od začátku nám bylo jasné, že až jednou vybudujeme pevné firemní zázemí, chtěli bychom pomáhat v rámci transparentních projektů. Oba jsme rodiči a víme, jak náročné to je.

Na projektu Fandi mámám nás zaujalo to, jak efektivně propojuje lidi, kteří chtějí pomoci, s maminkami, které to nejvíce potřebují, a dalšími organizacemi. Oslovilo nás i to, že se projekt snaží bourat předsudky spojené s maminkami samoživitelkami a poskytuje pochopení a tyto mámy správně nazývá hrdinkami a poukazuje na problémy, se kterými se setkávají.

Baví nás i aplikace Fandimat, díky které může každý pomoci materiálně a najít tak další uplatnění pro věci po dětech nebo poskytnout i další materiální pomoc a ještě tím podpořit udržitelnost.

Šperky jsou součástí šťastných momentů jako zásnuby či svatby, ale nedíváme se na život jen přes růžové brýle a víme, že v životě nastanou i méně šťastné chvíle. Jsme rádi, pokud naší kolekcí můžeme podpořit projekt Fandi mámám a všechny mámy hrdinky.

Autorka: Eva Bunin, spoluzakladatelka šperkařství Eppi, podporující projekt Fandi mámám