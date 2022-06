BLOG Fandi mámám: Prázdninové odloučení, dobrodružství a nová přátelství

Moje dcery jedou na tábory, ale dovolenou se mnou budou trávit v rozpáleném městě, nemáme možnost někam odjet. Co se dá dělat, naplánujeme alespoň spoustu výletů, můžeme si projít jak pražské památky, tak třeba sednout do vláčku a dostat se tak na různé hrady, zámky…

Nechci, aby se mi děti toulaly samy po městě, proto se snažím mít prázdniny zaplněné. Na tábor mohou jet také díky mému zaměstnavateli, který na takovéto dětské rekreace přispívá. Zjistěte si i vy, zda nemáte tuto možnost a zaměstnavatel by nepomohl. Pro samoživitelky je to skvělá pomoc.

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky V roce 2016 rozjely dvě moderátorky a hlavně mámy Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná dobročinný projekt FANDI MÁMÁM. Jejich cílem bylo pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem v jejich aktuální tíživé situaci, a to zajištěním materiální pomoci. Chtěly také změnit vnímání postavení samoživitelek ve společnosti tak, aby se na

ně lidé nedívali skrz prsty, ale aby je společnost spíš oceňovala za to, že zvládají péči o své děti samy. Od té doby pomáhají každé tři měsíce dalším maminkám samoživitelkám, a to již nejen materiálně, ale i poradensky.

A protože se všechny mámy, ať jsou samoživitelky, nebo ne, při péči o děti potýkají se stejnými radostmi i starostmi a rády své pocity a zkušenosti sdílejí, čímž si mohou vzájemně pomáhat a motivovat se, rozhodly se Žaneta s Petrou založit blog Fandi mámám. Do něj budou o životě maminek (nejen) samoživitelek psát ony i ostatní mámy, které se na projektu Fandi mámám podílejí. Vítejte na blogu, kde si mámy vzájemně fandí a inspirují se!

Na tábor se děti těší celý rok, jezdí tam už několik let, mají tam kamarády, které vidí opravdu jen ty dva týdny v roce. Pokaždé se tam objeví i nové děti, se kterými se bez problémů seznámí. Celé dva týdny mají tolik práce, že jsem si zvykla, že jsem ráda, když mi přijde jeden pohled, na kterém stojí: "Ahoj maminko, máme se skvěle. Nemám moc času, tak ahoj." Je to skvělé, když víte, že je o děti postaráno, hned je člověku líp. A v dnešní době sociálních sítí mám dokonce i přehled o tom, co se děje, protože vedoucí jsou tak hodní, že vkládají téměř denně nové a nové fotky.

Mám i výhodu, že máme prarodiče, kteří si s vnučkami také pár týdnů užijí. Jasně, s nimi je větší sranda než s maminkou, vymyslí víc zajímavých věcí. Prostě zvládnou děti zabavit lépe než my. Teda, pokud není dceři 14 let a vše je nudné a otravné, prázdniny s babičkou jsou pro ni nepředstavitelná nuda. Ale jsem naprosto v klidu, protože vím, že i ona přijede spokojená.

Návrat do reality je pro nás všechny potom těžký. Musíme děti usměrňovat, protože si z různých návštěv přiváží skvělé návyky. Od neslušných slov přes obličeje, které na nás vykukují, až po nechuť ke všemu. Příprava do školy? To je něco, na co se netěšíme už v červnu.

Ale maminky, nezoufejme, musíme si tím projít všechny a dětem se to jednou vrátí na jejich dětech.

Chcete-li podpořit naše maminky v projektu www.fandimamam.cz, vyberte si maminku, která vás nejvíc zaujme, a třeba i jí pomůžete splnit letní táborový sen dětiček.

Autor: Lucie Martinková