BLOG Fandi mámám: Nejste méněcenná aneb šikana na pracovišti

Je naprosto přirozené, že když někde pracujeme, budou vznikat běžné konflikty, které budeme muset řešit. Je normální, že vznikají požadavky na zaměstnance, které je potřeba plnit, kde ale dochází k běžným požadavkům, na které má zaměstnavatel nárok, a kde dochází již k překračování jeho pravomocí a dochází k porušování zákona? Kde se pozná ta hranice?

Bohužel, když dochází k tzv. bossingu na pracovišti (šikana na pracovišti ze strany zaměstnavatele), je pro zaměstnance občas velmi těžké určit a stanovit, kdy se zaměstnavatel pohybuje v rámci zákona a kdy ho překračuje. Většinou, když zaměstnanci dojde, že něco není v pořádku, je bossing v takovém stadiu, že se zaměstnanec bojí vystoupit proti nadřízenému a kolegům, takže má pocit, že je na všechno sám. Zvlášť když se třeba jedná o matku samoživitelku, která má starosti nejen o sebe, ale i o uživení dětí. V tu chvíli se psychický tlak zvyšuje a samozřejmě může mít daleko hlubší dopad na psychické zdraví maminky zaměstnankyně.

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky

V roce 2016 rozjely dvě moderátorky a hlavně mámy Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná dobročinný projekt FANDI MÁMÁM. Jejich cílem bylo pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem v jejich aktuální tíživé situaci, a to zajištěním materiální pomoci. Chtěly také změnit vnímání postavení samoživitelek ve společnosti tak, aby se na

ně lidé nedívali skrz prsty, ale aby je společnost spíš oceňovala za to, že zvládají péči o své děti samy. Od té doby pomáhají každé tři měsíce dalším maminkám samoživitelkám, a to již nejen materiálně, ale i poradensky.

A protože se všechny mámy, ať jsou samoživitelky, nebo ne, při péči o děti potýkají se stejnými radostmi i starostmi a rády své pocity a zkušenosti sdílejí, čímž si mohou vzájemně pomáhat a motivovat se, rozhodly se Žaneta s Petrou založit blog Fandi mámám. Do něj budou o životě maminek (nejen) samoživitelek psát ony i ostatní mámy, které se na projektu Fandi mámám podílejí. Vítejte na blogu, kde si mámy vzájemně fandí a inspirují se!