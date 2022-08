BLOG Fandi mámám: Musela jsem se naučit spoustu věcí zvládat sama

Matyáš (13) je atypický autista s vývojovou vadou řeči a dcera Gwyneth (11) trpí dětskou mozkovou obrnou, ADHD specifickými poruchami učení, oční vadou a alopecií. Lenka si prošla projektem Fandi mámám, který jí pomohl s materiální pomocí, poté se rozhodla sama nabídnout pomocnou ruku a začala dobrovolničit a pomáhat ostatním maminkám. Dnes má v organizaci na starosti i administrativu a působí jako koordinátorka Fandi mámám. Za tuto práci, kterou může dělat z domova a v čase, který jí vyhovuje, dostává finanční odměnu, která jí pomáhá skloubit péči o děti i zajistiti finanční chod domácnosti.

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky V roce 2016 rozjely dvě moderátorky a hlavně mámy Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná dobročinný projekt FANDI MÁMÁM. Jejich cílem bylo pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem v jejich aktuální tíživé situaci, a to zajištěním materiální pomoci. Chtěly také změnit vnímání postavení samoživitelek ve společnosti tak, aby se na

ně lidé nedívali skrz prsty, ale aby je společnost spíš oceňovala za to, že zvládají péči o své děti samy. Od té doby pomáhají každé tři měsíce dalším maminkám samoživitelkám, a to již nejen materiálně, ale i poradensky.

A protože se všechny mámy, ať jsou samoživitelky, nebo ne, při péči o děti potýkají se stejnými radostmi i starostmi a rády své pocity a zkušenosti sdílejí, čímž si mohou vzájemně pomáhat a motivovat se, rozhodly se Žaneta s Petrou založit blog Fandi mámám. Do něj budou o životě maminek (nejen) samoživitelek psát ony i ostatní mámy, které se na projektu Fandi mámám podílejí. Vítejte na blogu, kde si mámy vzájemně fandí a inspirují se!

Lenka musí s dcerou každý den doma pravidelně minimálně tři čtvrtě hodiny cvičit, aby Gwyneth mohla chodit, k chůzi potřebuje speciální pomůcky. Maminka jí také pomáhá s přípravou do školy: "Být samoživitelkou není vůbec jednoduché. Na začátku jsem se musela naučit spoustu věcí zvládat sama a učím se to dodnes," popisuje Lenka.

Před pěti lety se Lenka přihlásila do projektu Fandi mámám, ve kterém žádala o materiální pomoc. "Do Fandi mámám jsem se přihlásila, protože jsem potřebovala pomoc a taky jsem chtěla říct svůj příběh, aby se ostatní ženy nebály mluvit o tom, co prožívají nebo prožily. Projekt velmi pomohl mně i mým dětem", vypráví Lenka. Tehdy se pro Lenku a její děti podařilo sehnat všechny věci ze seznamu přání, a to notebook pro syna Matyáše, oblečení pro děti, několik nákupů potravin a vysavač.

Nyní Lenka sama pomáhá, a to přímo v rámci organizace Fandi mámám. Nejprve se zapojila dobrovolnicky a dodnes takto pomáhá dalším maminkám projít projektem. Nově je už rok také součástí týmu Fandi mámám jako koordinátorka. Má na starosti administrativu a pomáhá s řízením organizace. Za tuto práci dostává finanční odměnu. "Díky příjmu z Fandi mámám mohu dětem pořídit speciální pomůcky na logopedii, rehabilitaci a také občas vyrazit na společný výlet, případně zajít do kina," popisuje Lenka.

Kromě Lenky už ve Fandi mámám pracují i další samoživitelky, kterým tento příjem přispívá do rodinného rozpočtu a zároveň tak mohou pomáhat maminkám, které na své děti zůstaly samy. Podpořte maminku Lenku i další samoživitelky - během srpna pro náš projekt Fandi mámám můžete hlasovat v rámci projektu KDE SRDCE POMÁHÁ, stačí nám věnovat vaše body z věrnostního programu ROSSMANN CLUB. Děkujeme, že fandíte s námi!

www.fandimamam.cz

Autor: Žaneta Slámová