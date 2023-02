BLOG Fandi mámám: Když samoživitelka onemocní

Dovolím si uvést svůj příběh:

Čeká mě operace a nedá se odkládat, protože se jedná o nohu a nerada bych ji měla nepoužitelnou. A to pomíjím obrovské bolesti, které mám. Takže vlastně ani nic jiného nezbývá než se začít léčit. Tak - a co všechno budu muset zaplatit z nemocenské?

Nájem, obědy pro dcery, mobily, kroužky, běžné nákupy (potraviny, drogerie)…

Jímá mě hrůza.

Já mám ale rodiče, kteří jsou ochotni pomoci, a vím, že mě padnout nenechají. Stejně ale budu nucená výdaje výrazně omezit.

Ale co ty maminky nebo tatínkové, kteří na to jsou opravdu úplně sami?

Přesto existuje pár možností:

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky V roce 2016 rozjely dvě moderátorky a hlavně mámy Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná dobročinný projekt FANDI MÁMÁM. Jejich cílem bylo pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem v jejich aktuální tíživé situaci, a to zajištěním materiální pomoci. Chtěly také změnit vnímání postavení samoživitelek ve společnosti tak, aby se na

ně lidé nedívali skrz prsty, ale aby je společnost spíš oceňovala za to, že zvládají péči o své děti samy. Od té doby pomáhají každé tři měsíce dalším maminkám samoživitelkám, a to již nejen materiálně, ale i poradensky.

A protože se všechny mámy, ať jsou samoživitelky, nebo ne, při péči o děti potýkají se stejnými radostmi i starostmi a rády své pocity a zkušenosti sdílejí, čímž si mohou vzájemně pomáhat a motivovat se, rozhodly se Žaneta s Petrou založit blog Fandi mámám. Do něj budou o životě maminek (nejen) samoživitelek psát ony i ostatní mámy, které se na projektu Fandi mámám podílejí. Vítejte na blogu, kde si mámy vzájemně fandí a inspirují se!

Pokud je něco našetřené, může se sáhnout do úspor. Moc takových samoživitelů ale neznám. Já osobně mezi ně skutečně nepatřím. Ono není snadné ukládat si něco na horší časy, když s jedním platem žijete od výplaty k výplatě.

Je možné požádat o pomoc v hmotné nouzi nebo se obrátit na sociální služby, které jsou schopny pomoci s dodávkami z Potravinové banky.

Hlavně je nutné nezačít se hroutit a ke všemu přistupovat s chladnou hlavou. Dětem je třeba vysvětlit, že teď přišlo období, kdy se budeme muset uskromnit všichni ještě víc než doposud. Není to nic lehkého, děti nejsou ochotné uskromňování moc chápat. Ale je to nutné. Nakonec i pro ně to bude poučení do budoucna, že taková situace v životě může nastat a je třeba se s tím vyrovnat a řešit ji.

Přeji vám, aby vaše zdraví nic neohrozilo, a pokud přece jen onemocníte, zvládněte to s graciézností a šarmem. Pokud znáte i další možnosti, jak se s takovou situací vyrovnat, napište nám na [email protected], abychom se o to mohli podělit s ostatními samoživiteli. Na webových stránkách našeho projektu Fandi mámám jsme připravili rozcestník pomoci, který má za cíl pomoci samoživitelům právě v takových chvílích. Najdete tam odkazy na různé instituce, organizace nebo projekty, které vám mohou ze svízelné životní situace pomoci. www.fandimamam.cz/rozcestnik-fandi-mamam/

Autor: Lucie Martinková