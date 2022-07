BLOG Fandi mámám: Jak se vypořádat s agresivitou vlastních dětí?

Představme si příklad: Jednomu z rodičů, např. matce, se po nějaké době podaří utéct ze vztahu, kde dochází k domácímu násilí, a to fyzickému, psychickému i sociálnímu. Děti byly u těchto situací přítomné. Matka po útěku od agresora začíná "žít nový život".

Jenže…

Děti mívají z prožitých traumat psychické následky, bojí se tmy, nesnáší křik, jsou ustrašené a bojácné, nemluví, pomočují se. Toto se dá řešit společně s dětským psychologem. Ne vždy se však podaří takové dítě do života postavit bez následků. Jsou tady totiž geny!

Může se stát, a to nikomu nepřeji, že dítě podědí některé nedobré vlastnosti. Překvapení nastane v době, kdy doposud hodné, milé, tiché dítě začne projevovat svou agresivní stránku. Je to velké "překvapení", kdy vůbec netušíte, co se děje a kam se to vaše hodné děťátko podělo. Najednou zjistíte, že v něm nacházíte rysy člověka, od kterého jste právě z důvodu agrese utekla. Blížící se puberta bývá spouštěčem. Potomek začíná být zlý, žárlí neoprávněně na sourozence, ubližuje svým nejbližším, ubližuje sobě, uráží je a naprosto odmítá poslouchat. Pokud se ke genům ještě přidá nějaká psychická porucha, máte opravdu "o zábavu" postaráno. A věřte, že to opravdu není nic pěkného a vůbec jednoduchého. Dostáváte se do situace, kdy dítě dostane svůj záchvat vzteku, jehož spouštěčem je úplná malichernost, a vy nemáte absolutně žádnou možnost a šanci to nějak ukočírovat. Dítě přestane spolupracovat, na každé vaše slovo má nepěknou odpověď (někdy to opravdu hodně bolí), křičí, že ho nikdo nemá rád, že za všechno můžete vy, odmítá odejít do svého pokoje, odmítá vstát ze země, křičí a křičí, v nejhorším případě odchází z bytu. Vy s tím v té chvíli ale nic neuděláte.

Asi jste pochopili, že takové situace teď prožívám já. A je to strašně těžké, ale vím, že to musím vydržet.

Moje rady, které se mi osvědčily, jsou takové, že v danou chvíli je nejlepší dítě začít ignorovat, neodpovídat a nereagovat na jeho urážky. Po nějakém čase (někdy i po několika hodinách) se dítě často uklidní a začne být možná jakási komunikace. U nás se někdy dokonce stává, že si dítě nepamatuje nic z předcházející situace.

Svěřuji se vám s tímto, protože si myslím, že nejsem jediná, která takové náročné období s dětmi prožívá.

Je těžké radit, a asi nezbývá nic jiného než se obrnit trpělivostí, neúnavnou láskou a spoluprací s odborníky. Je to však dlouhá cesta.

Ale někdy pomůže právě i sdílení, ve Fandi mámám o tom víme své. Často nám maminky píší, že jim pomohla nejen materiální pomoc, ale právě i sdílení s ostatními nebo milá slova podpory, která jim od dárců přišla.

