BLOG Fandi mámám: Jak se nenechat chytit na háček

Dnes ráno jsem v e-mailu našla zprávu ze včerejšího večera, která se tvářila, jakože je od mé banky. Psalo se tam, že z bezpečnostních důvodů byli nuceni omezit přístup k platebním aplikacím banky, protože jejich interní systém zaznamenal neobvyklé pokusy o přihlášení s podezřelým místem, odkud přihlášení bylo. Radili mi tam, že pro odblokování mohu na pobočku nebo mohu zmáčknout tlačítko v mailu. E-mail byl moc hezky napsaný, žádné chyby, vše v barvách banky. Naštěstí jsme nedávno v práci měli podrobné školení na e-maily nebo smsky, kterými podvodníci chtějí vylákat platební údaje do bankovnictví (phishing). Takže jsem se na to nechytla. Kdybych to školení neměla, tak možná naletím. Ta zpráva byla hodně věrohodná.

Jak se taková podvodná zpráva pozná?

Na první pohled vypadá, že je opravdu od banky. Když myší najedete na adresu, ze které přišla, objeví se skutečná adresa. Ta v mém mailu byla odeslána z e-mailu na doméně heritagekurabarhouse.com. Ale může to být kdekoliv jinde. Z téhle adresy mi banka opravdu nepíše a vám taky ne. Banky obvykle píší z e-mailu, kde za zavináčem je jméno banky. Je odeslaná v trochu zvláštní hodinu, kdy banky rozhodně nepracují. Ta moje mi přišla lehce navečer, každopádně po zavírací době poboček banky. Takže jediná možnost, jak odblokovat to údajné zablokování v tuhle dobu, by bylo kliknout na tlačítko. Vyvolává pocit strachu a naléhavosti, mluví o bezpečnostních důvodech a o tom, že údaje k mojí kartě jsou někde na divném místě, kde s nimi bůh ví kdo a co dělá.

Zpráva po vás chce, abyste na něco klikli. To banky nechtějí, ty vás vždy vyzvou k návštěvě pobočky.

Na tlačítko jsem neklikla, jinak by mě to určitě přesměrovalo na stránku, která by se tvářila, že patří bance. Určitě by po mně chtěli buď přihlašovací údaje do internetového bankovnictví, nebo komplet číslo karty se všemi údaji. Kdybych je zadala, bylo by to, jako bych jim dala volný přístup ke svému bankovnímu účtu a poslala peníze lidem, kteří by s penězi dělali, co by chtěli a já bych o vše přišla.

Občas jsou maily podezřelé na první pohled, mají spoustu chyb, jsou špatně napsané. Tenhle nebyl. Podvodníci jsou čím dál šikovnější, když chtějí vaše peníze. Nenechte se chytit na háček. Pokud vám takový e-mail přijde a vy máte obavu, jestli je vše v pořádku, zavolejte do své banky na číslo, které má na svém skutečném webu.

Nikdy takovým e-mailům nevěřte, vždy si vše ověřte v bance, ať už telefonicky, nebo osobně na pobočce. Proč by po vás přece banka chtěla údaje z karty nebo z internetového bankovnictví? Vše mají zaznamenané ve své databázi a nemají potřebu to po vás vyžadovat prostřednictvím e-mailu. Přihlašovací údaje vždy zadávejte pouze na stránkách banky, nikde jinde.

Autor: Jitka Kadlčíková