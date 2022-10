BLOG Fandi mámám: I máma samoživitelka má právo se znovu zamilovat

Do života se mi po dvaceti letech znovu vrátil spolužák. Nikdy jsme spolu ve škole moc nemluvili, nikdy by mě nenapadlo, že zrovna já bych s ním mohla v budoucnu prožívat skutečnou lásku. Život ale chtěl, abychom se znovu shledali, a to se taky stalo. Viděli jsme se jen náhodou, ale od té chvíle jsem na něj často myslela, napsali jsme si pár zpráv. Vše vyvrcholilo před několika měsíci, kdy jsme šli na kávu. Zamilovala jsem se, já, která se svoje city naučila ovládat, naučila jsem se raději nikoho nemilovat. V první chvíli, kdy jsme se potkali na schodech, se naše životy úplně otočily, opět svítilo sluníčko a vše bylo zalité růžovou barvou. "Ano, to je on, muž, na kterého jsem prostě čekala," pomyslela jsem si. City byly naštěstí vzájemné, takže ještě víc super. Vrátila jsem se do dětských let a miluju…

Fandi mámám: Blog pro mámy (nejen) samoživitelky V roce 2016 rozjely dvě moderátorky a hlavně mámy Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná dobročinný projekt FANDI MÁMÁM. Jejich cílem bylo pomoci maminkám samoživitelkám a jejich dětem v jejich aktuální tíživé situaci, a to zajištěním materiální pomoci. Chtěly také změnit vnímání postavení samoživitelek ve společnosti tak, aby se na

ně lidé nedívali skrz prsty, ale aby je společnost spíš oceňovala za to, že zvládají péči o své děti samy. Od té doby pomáhají každé tři měsíce dalším maminkám samoživitelkám, a to již nejen materiálně, ale i poradensky.

A protože se všechny mámy, ať jsou samoživitelky, nebo ne, při péči o děti potýkají se stejnými radostmi i starostmi a rády své pocity a zkušenosti sdílejí, čímž si mohou vzájemně pomáhat a motivovat se, rozhodly se Žaneta s Petrou založit blog Fandi mámám. Do něj budou o životě maminek (nejen) samoživitelek psát ony i ostatní mámy, které se na projektu Fandi mámám podílejí. Vítejte na blogu, kde si mámy vzájemně fandí a inspirují se!

Vše by bylo krásné, ale jak to v mém životě bývá, objevilo se ALE. 😊. To ale bylo v podobě jedné mé dcery a mojí mamky. Řekla jsem doma, že jsem potkala bývalého spolužáka, že je to láska. Nejprve jsem se pohádala s maminkou, nenechala mě ani domluvit, vše vysvětlit. Už jsem byla špatná a neschopná matka, která si neuvědomuje, že má děti, které ji potřebují. Tím vlastně skončil náš rozhovor - položením telefonu. Už je to nějaký ten týden, kdy spolu nemluvíme. Odsouzena bez soudu, to je přesně ono. Žádné mé námitky nebyly přijaty, tím se to vyřešilo. O děti se starám stejně jako dřív, snesla bych jim i modré z nebe, ale prostě mi do života přišel muž. Mladší dcera, která je na mě silně fixovaná, se mnou téměř nemluví, ale když něco potřebuje, tak jsme kamarádky. Ano, bojí se, aby nám nebylo ublíženo, a chápu ji, má velké zdravotní problémy, hodně těžko si zvyká na nové lidi. U ní je to jednoduché, na vše jdu pomalu, nenutím ji, aby se vídali. Jsme domluvené, že až bude chtít, tak mi řekne a seznámím je.

Já jsem se rozhodla za svou lásku bojovat, nikdy jsem si nebyla nikým a ničím tak jistá jako teď. Ač jsem nyní ta odsouzená, stále jdu proti všem a nepřestanu s tím. Věřím, že se vše brzy urovná.

Lásku a porozumění bych přála i našim maminkám samoživitelkám, které také moc štěstí v lásce nemívají, a přece si ji zaslouží, stejně tak jako každý.

