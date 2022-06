BLOG Fandi mámám: Děti versus nový partner matky

Z vlastní zkušenosti vím, že to chce čas a někdy hodně času. Nový člověk, který se v maminčině blízkosti objeví, nebývá dítětem přijat radostně. Má obavy, že ten cizí člověk mu bere jeho mámu. Je třeba obrnit se trpělivostí, vysvětlovat, ale nevnucovat.

Popíšu vám dva příběhy, které se udály v jedné rodině

První příběh

Po rozvodu rodičů zůstala maminka s dcerou sama. Po nějakém čase se maminka seznámila s novým partnerem. Dceru postupně připravovala na to, že občas nebude doma. Začalo to nenápadně - chodila jednou v týdnu na kávu s "kamarádkou". Potom vyprávěla dceři, že tam s nimi na kávu začal chodit jeden známý. Dcera postupně zjistila, že i když si maminka občas někam vyjde, nic to nemění na její lásce k dítěti. Dokonce, ve spolupráci s hlídací babičkou, se dcera těšila, až maminka odejde, protože si s babičkou udělají prima večer. Později dívka sama začala vyzvídat, kdo že je ten známý. Došlo k pozvolnému seznamování a skončilo to tak, že onen pán se stal součástí rodiny, a to na celých šest let. Těchto šest let mělo být zakončeno svatbou, kterou dcera s přítelem mamky tajně plánovala. Bohužel osud má své vlastní plány, na které se nejde připravit. V tomto případě došlo ne k svatbě, ale k náhlému úmrtí přítele a dcera na milovaného kamaráda vzpomíná dodnes a je to již 20 let.

Druhý příběh

Po tomto úmrtí zůstala maminka se svou dcerou opět sama. Byly na sebe obě strašně fixované. Dívka začala chodit na střední školu a do tanečních. Za nějaký rok se maminka seznámila s pánem, který ale dívce vůbec nebyl sympatický. V rámci první oficiální návštěvy dívka po příchodu ze školy nabídla, že uvaří kávu a také tak učinila. Až po letech se maminka dozvěděla, že do kávy nového přítele byla přidána sůl. Dozvěděla se to přímo od své dcery, přítel nikdy nic neřekl a kávu i vypil. A jak skončila tato známost? Z nesympatického pána se stal manžel maminky a úžasný dědeček dvou "nepokrevních" vnuček. Svatbu opět začala plánovat dcera, která mamince svatbu dokonce odsvědčila.

Jedno malé přiznání je, že tou dcerou jsem já. Vše jsem zvládla a sama jsem teď mámou, která dětem někoho představovala…

Mé doporučení na závěr - nespěchejte, na seznámení s novým partnerem je nutné si udělat čas. Postupujte pomalu a opatrně. Každé dítě je jiné a reaguje odlišně. Nejlepší je, když samo dítě dospěje k závěru, že ten nový člověk je vlastně fajn. I k tomuhle závěru mohou někdy dojít i maminky v našem projektu, které jsou také v nelehkých životních situacích. Koukněte se na naše stránky www.fandimamam.cz nebo do aplikace www.fandimat.cz a sami se můžete rozhodnout, zda chcete pomoct.

Všem přeji pevné nervy, vytrvalost a odhodlání. Všechny máme právo na své štěstí!

Autor: Lucie Martinková