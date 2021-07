Bez čeho se rozhodně nedá na dovolenou odjet? Redaktorky prozrazují své tajné tipy

Kolik si zabalit šatů nebo ponožek? Dokonce i složení cestovní lékárničky je jasné, pokud víte, na kolik dní a kam vytahujete paty z domu. To, co vám ale málokdo řekne, jsou osobní věci, bez kterých by volné dny nebyly tak dokonalé. Redaktorky Žena.cz přiznaly, co v jejich kufru každý rok najdete. Možná jejich must have kousky inspirují i vás.