Ani když se objeví změny na děložním čípku, není nic ztraceno

Pokud žena chodí na gynekologické prohlídky pravidelně, dá se očekávat, že bude nález na děložním čípku způsobený HPV infekcí zachycený včas, to znamená ještě dříve, než dojde k přednádorovému stavu. A v současnosti už je možné aktivně se podílet na tom, aby změny dále nepostupovaly, nebo aby se dokonce stav zlepšil.

Infekce lidskými papilomaviry (HPV) je v populaci velmi rozšířená. K jejímu přenosu dochází různými formami mezilidského kontaktu, především pohlavním stykem. Přenos infekce HPV je možné téměř eliminovat očkováním, ke kterému by mělo dojít ještě před zahájením pohlavní aktivity. Pokud žena vakcinovaná není a infekce se u ní prokáže, pokládá si často otázku, co s tím. Mnohým ženám s cytologickými změnami na úrovni ASCUS či LSIL se nechce jen čekat a jít ke svému gynekologovi znovu na kontrolu za 3 až 6 měsíců a chtěly by aktivně ovlivnit svůj zdravotní stav. To se jim může podařit pomocí zdravotnického prostředku Papilocare, což je vaginální gel, který má unikátní složení z přírodních složek, které jsou navíc vylepšeny moderními technologiemi. Některé složky jsou tzv. enkapsulovány, a díky tomu lépe pronikají do hloubky poševní sliznice a sliznice děložního čípku. Rovněž se tím prodlužuje jejich životnost a doba pozitivního působení.

Proč je důležité, aby se účinné látky dostaly až do hloubky sliznice?

Sliznice na děložním hrdle a v pochvě se neustále obnovuje. Základem pro tvorbu sliznice je hluboko uložená vrstva, ze které vznikají stále nové buňky. Tyto buňky se pak posunují směrem k povrchu sliznice, to znamená, že čím jsou starší, tím více k povrchu se nachází. Nakonec zestárnou natolik, že odumřou a odloupnou se. Pokud je žena nakažena HPV infekcí a HPV viry se dostanou až do hloubky, je velmi problematické se jich zbavit. Nakažené buňky hluboké vrstvy se dělí a vznikají z nich nové, ale i ty jsou nakažené HPV virem. Pokud v tomto případě nezačne správně fungovat lokální slizniční imunita a nezačne nakažené buňky ničit, může HPV virus přežívat ve sliznici velmi dlouho a může zde začít způsobovat poruchy svých hostitelských buněk. Hana Strnadová ze společnosti Richter Gedeon vysvětluje: "Je proto velmi důležité, aby přípravek používaný k léčbě slizničního poškození a HPV infekce uměl proniknout až do hloubky sliznice. Papilocare to díky enkapsulaci svých účinných složek umí. Aby byl dosažen maximální efekt, je potřeba, aby se vyléčily buňky hluboké vrstvy a vytvořily novou zdravou sliznici na děložním hrdle. To ale nějakou dobu trvá. U každé ženy je to individuální, ale průměrně trvá obnova sliznice na čípku zhruba 4 až 6 měsíců. Proto je nutné v používání gelu Papilocare vytrvat."

V případě, že cytologické a kolposkopické změny na děložním čípku kvůli HPV infekci dosáhnou vysokého stupně a lokální terapie by už nestačila, přichází na řadu chirurgické zákroky. Sem patří zejména konizace, tzn. odstranění postižené části čípku. Po tomto zákroku se dá Papilocare gel využít k podpoře hojení. Složení gelu podporuje hojení děložní sliznice a sliznice na děložním čípku, obnovu poševní mikrobioty a lokální slizniční imunitu v boji proti případně přetrvávající HPV infekci.

Jaké poruchy může HPV virus způsobit?

Možná je to překvapivé, ale existuje dokonce přes 200 různých typů HPV virů! Některé z nich patří mezi vysoce rizikové, a pokud se uchytí ve sliznici a dlouho v ní přežívají, mohou způsobit genetické poruchy svých hostitelských buněk. To se projeví při gynekologickém vyšetření zhoršenou cytologií (cytologie zkoumá buňky z děložního čípku a objeví buňky změněné HPV infekcí) a zhoršenou kolposkopií (lékař prohlédne děložní čípek pod mikroskopem a vidí na něm nehladký, hrbolatý povrch s různými lézemi). Pokud žena nechodí na pravidelné preventivní prohlídky nebo pokud je nález zanedbán, může se HPV infekce rozvinout až do rakoviny děložního čípku.

Další typy HPV patří mezi méně rizikové, i tak ale dovedou potrápit. Způsobují například kondylomata, což jsou velmi odolné, obtěžující a obtížně léčitelné útvary podobné bradavicím, které se nejčastěji vyskytují na zevním pohlavním ústrojí a v okolí konečníku. Nejčastěji se kondylomata odstraňují chirurgicky, např. laserem, ale i po tomto zákroku je výhodné lokálně ošetřovat postiženou oblast přípravkem, který je schopen ovlivnit přirozenou imunitu v boji proti HVP nákaze. I v tomto případě může pomoci Papilocare gel, který je možné aplikovat na postižená místa. Doporučuje se natírání postižené oblasti 2-3x denně, léčba je dlouhodobá.

Papilocare působí hojivě i v dalších případech

Hana Strnadová popisuje, v jakých dalších případech lze gel Papilocare také používat: "Zřejmě každá žena v životě prodělala alespoň jednou vaginální infekci způsobenou bakteriemi nebo kvasinkami. I v tomto případě najde svoje uplatnění gel Papilocare. Po přeléčení základní příčiny antibiotiky nebo antimykotiky ho lze využít k podpoře doléčení. Jeho složení pomáhá s normalizací poševní mikrobioty, pomáhá s obnovou zdravé sliznice v pochvě a rovněž podporuje přirozenou slizniční imunitu, což se v boji s jakoukoli infekcí hodí."

Vaginální gel Papilocare dovede pomoci i se suchostí vaginální sliznice. Tento nepříjemný stav se vyskytuje zejména u žen po menopauze. Papilocare díky svému unikátnímu složení zvlhčuje sliznici pochvy, pomůže zahojit léze na sliznici, sníží svědění pochvy a pomůže obnovit správnou poševní mikrobiotu.

Jaké je složení vaginálního gelu Papilocare?

Vaginální gel Papilocare je doslova napěchovaný účinnými látkami sesbíranými v přírodě. Kyselina hyaluronová díky svým hydratačním účinkům pomáhá obnovit a udržet pružnost tkání. Díky enkapsulaci se dostane až do hloubky sliznice, vyztuží a zpevní mezibuněčný prostor a díky tomu je velmi ztížen přechod HPV virů z jedné buňky do druhé. Beta glukany podporují přirozenou obranyschopnost sliznice, stimulují lokální imunitu a pomáhají jí v boji proti HPV virům. Pupečník asijský podporuje imunitu a má hojivé účinky na sliznice. Outkovka pestrá je jedna z nejlépe prozkoumaných hub používaných ve východní medicíně. Velmi dobře zlepšuje funkci imunitního systému, stimuluje produkci cytokinů, které přenáší informace mezi buňkami, zvyšuje počet přirozených specializovaných buněk zvaných zabíječi, a tím podporuje vlastní imunitu v boji proti HPV infekci. Pomáhá obnovovat sliznici a hojí poranění na děložním čípku a v pochvě. Zaderach indický má protisvědivé účinky a zároveň zvláčňuje sliznici, čímž podporuje přirozený hojící proces. BioEcolia je prebiotikum podporující růst tělu prospěšné bakteriální flóry. U naprosté většiny žen je HPV infekce spojena s narušením správné poševní mikrobioty. Ty správné bakteriální kmeny, které jsou v pochvě potřeba, jsou utlačovány patogenními bakteriálními kmeny. V pochvě pak vzniká nevhodné prostředí, které brání hojivému procesu. Pokud správné bakteriální kmeny dostanou správnou výživu v podobě vhodného probiotika, znovu začnou růst, minimalizují patogenní mikroorganismy, a tím zlepší i slizniční imunitu v pochvě a pH pochvy. Tato podpora správné poševní mikrobioty je důležitá nejen u HPV infekce, ale i u opakovaných a chronických zánětů pochvy. V neposlední řadě Papilocare obsahuje aloe vera, která má hydratační, hojivé a epitel obnovující účinky na sliznici děložního hrdla a pochvy.

Všechny tyto aktivní složky jsou obsaženy v gelu, který přilne ke sliznici děložního hrdla a pochvy a vytvoří na ní tenkou ochrannou vrstvu. Díky ní pak Papilocare působí jako bariéra, která kryje sliznici děložního čípku a pochvy, přispívá k jejímu uzdravení a chrání ji.

Papilocare je vaginální gel k prevenci a podpůrné léčbě lézí způsobených HPV. Zdravotnický prostředek.

Papilocare® je určen k podpůrné léčbě lézí způsobených HPV, k hojení sliznice děložního hrdla a pochvy, k léčbě suchosti sliznice děložního hrdla a pochvy, k obnovení rovnováhy poševní mikrobioty,

ke zlepšení zdravotního stavu pochvy, ke zmírnění pálení a svědění. Čtěte pečlivě návod k použití.