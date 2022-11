Aneta Kratochvílová o Jukeboxu Honzy Dědka: Nejvtipnější hosté byli Genzer a Švancara

Co o něm i o sobě prozradila moderátorka Aneta Kratochvílová?

Jaké bylo tvé vysněné povolání v dětství?

Začalo to určitě zpěvačkou. Koukala jsem tenkrát na seriál Divoký anděl a uměla zpívat úvodní znělku seriálu nazpaměť. Jednou týdně jsem pak doma pravidelně nutila rodiče, aby sledovali moje soukromé koncerty v obýváku. Zároveň mě lákalo být právničkou nebo doktorkou.

Hudba tě provází celým životem. Moderuješ nyní s Honzou Dědkem hudební soutěžní pořad Jukebox Honzy Dědka. Umíš si představit být v roli soutěžící?

Než jsme začali pořad natáčet, tak jsem měla dojem, že se v hudbě v rámci možností orientuju. To mě ale po několika dílech přešlo, protože bez svých kartiček v ruce bych byla kolikrát ztracená. Jsem dost soutěživý člověk, tak by mě lákalo si to jednou vyzkoušet i v roli soutěžící. Ideálně ale se songy z druhého tisíciletí.

Jaké kolo by pro tebe bylo to nejtěžší a kde si naopak věříš?

Nejtěžší kolo bylo asi to zaměřené na šedesátá léta. V něm bych uhodla opravdu jen pár ukázek, a i pro soutěžící to byl celkem oříšek. Co mě naopak velmi bavilo, byl díl zaměřený na písničky z roku 2000. To mě nenechalo v klidu a pořád jsem se musela hýbat do rytmu. Myslím, že to bude dost poznat i na obrazovce.

Honza je moderátorský matador, hudební publicista. Pro tebe je to televizní premiéra. Radíš se s Honzou ohledně moderování?

Tím, že jsme s Honzou každý úplně jiný, tak se podle mě dobře moderátorsky doplňujeme. Zatím jsme se o ničem neradili, snažím se být především autentická a přirozená. Je fajn, že i když s Honzou ve dvojici moderujeme úplně poprvé, tak to od začátku funguje přirozeně a troufnu si říct, že nás ta společná práce baví.

Kteří soutěžící tě zatím nejvíce pobavili?

Nejvíc mě asi pobavil Petr Švancara a Richard Genzer. Oba jsou to šoumeni a skvěle hru prožívali. Většinou když hosté dorazí, bojí se, že nic nebudou vědět, a jsou lehce nervózní. Jakmile ale začne první kolo, hra je pohltí a užijí si to.

Vystřídala jsi během natáčení pro Televizi Seznam mnoho outfitů. Které tě nejvíce bavily?

Nejvíc mě zatím bavil první outfit. Byl to takový růžový kostýmek. V běžném životě nosím dost často mikiny a tenisky, takže si užívám to, že na sobě mám kolikrát outfit, který bych já sama nikdy nedokázala dát dohromady.

Moderuješ Odpolední show na Fajn rádiu každý všední den. Naposledy si svého kolegu, moderátora Petra Hataše, donutila běhat nahatého po celé budově. Máš i pořad na YouTube s názvem Smoothie z pekla, kde známé osobnosti jako Jakub Štáfek, Vašek Matějovský nebo Ben Cristovao byly podrobeny tvým nelítostným intimním otázkám. Nebojíš se toho, že by něco podobného vymysleli kolegové i na tebe?

Jelikož na Fajn rádiu vysílám už přes pět let, podobných úkolů a zákeřností jsem zažila také dost. Máme skvělý tým a myslím, že jeden z důvodů, proč nás všechny ta práce v rádiu baví, je to, že se tam fantazii meze moc nekladou. V rámci mého pořadu Smoothie z pekla ale chystám na Silvestra speciální díl, kdy si sednu na druhou stranu jako host a zkusím si, jaké to je. Ochutnám tak svoji vlastní medicínu. Docela se na to těším, ale myslím, že mě to hned u první otázky přejde.