7 tipů, díky kterým vaše mikina vydrží na věky

Tipy, kterými prodloužíte životnost vaší mikiny

Ať už se jedná o dámské mikiny značkové nebo neznačkové, tyto tipy fungují pro obě možnosti zcela stejně. Níže se podíváme na ty nejdůležitější.

1. Řiďte se pokyny na štítku - každá mikina by měla na sobě mít štítek, kde je jasně napsáno, jak se o tento kus oblečení starat. Těmito pokyny je pro udržení kvality doporučeno se řídit. Například většina mikin vyžaduje praní v nízkých teplotách a neměly by se dávat do sušičky.

2. Perte je naruby - vždy, když perete mikinu, měla by být otočená naruby. Tím se výrazně zabrání tomu, aby se poškodily barvy a potisky, které se nacházejí na vnější straně. Pokud víte, že potisk je obzvláště citlivý, pak perte mikinu v ruce a sušit ji následně nechte na rovné ploše.

3. Nedávejte je do sušičky - velmi často jsou vyrobeny z takových materiálů, které si prostě dobře nerozumí s vysokými teplotami, např. softshellové mikiny pro různé sportovní aktivity. Pokud tedy váš oblíbený kousek nechcete zničit, pak zvolte pro sušení starý dobrý způsob, tedy pověsit ji na ramínko a nechat tak.

4. Skvrny odstraňujte okamžitě - jakmile se váš kousek oblečení setká s nějakou skvrnou, je důležité, abyste ji začali řešit co nejrychleji, nečekejte až zaschne. Namočte postižené místo studenou vodou a použijte odstraňovač skvrn. Zde si opět dávejte pozor obzvláště na bělidla, jelikož přírodní vlákna jsou na ně velmi citlivá.

5. Nepoužívejte žehličku - žehlička pracuje s vysokými teplotami, proto by se při jejím používání mohlo stát, že vaše oblíbená dámská mikina adidas to bude mít za sebou. Obzvláště, pokud je vyrobena z umělých vláken, které se vysokými teplotami mohou poškodit. V případě potřeby můžete použít šetrný napařovač oděvů, kde nehrozí riziko spálení a poradí si také s hrubší látkou.

6. Dbejte na správné ukládání - může se to zdát jako úplná banalita, ale když mikinu pověsíte na věšák do skříně místo toho, abyste ji poskládali, opět tím prodloužíte její životnost.

7. Odstranění pachů - k tomu, abyste z vaší mikiny dostali pachy, kterými načichla, vám postačí jednoduchý trik. Nechte ji na několik minut odmočit v roztoku vody a octa. Následně ji vyperte v pračce nebo ručně, podle potřeby a pach bude pryč.

Jak sami vidíte, pokud zvolíte pro vaši dámskou mikinu správnou péči, pak tady s vámi může být dlouhá léta. Navíc se nejedná o nic složitého a zvládne to úplně každý.