6 věcí, bez kterých byste na dovolenou v přírodě neměli vyrážet

Konečně je to tady. Léto, prázdniny, dovolená… Je jedno, jak to nazvete. Důležité je, že můžete konečně všechno hodit za hlavu a vydat se někam do divočiny. Než to ale uděláte, musíte si s sebou spoustu věcí zabalit. Co by vám nemělo v batohu při delším pobytu v přírodě chybět?

Před vámi jsou nekonečné lesy a někde blízko voní rozkvetlá louka. Že to zní krásně? Ano, dokud vás příroda nepřekvapí svou vynalézavostí. Je totiž nespočet různých scénářů, které vám mohou výlet výrazně otrávit. Pojďme si ze seznamu odškrtnout 6 nejdůležitějších věcí, díky kterým budete na základní nástrahy přírody připraveni.

1. Boty

Boty si s sebou pravděpodobně zabalit nezapomenete, kámen úrazu spočívá ale v jejich výběru. Zapomeňte na módní kecky nebo sandálky do města. Příroda umí být nevyzpytatelná. Zvolte boty určené výhradně na outdoor, ideálně trekové boty nebo pohorky. Pokud vás cestou čeká válení se u rybníka, zabalte si i nějaké lehké žabky, do kterých se můžete kdykoliv přezout.

2. Pohodlné oblečení

Ať už se chystáte na túru nebo jen procházky do okolí chaty, zvolte nějaké sportovní legíny a pohodlné sportovní triko či tílko, aby vás při pohybu nikde nic netlačilo a nijak neomezovalo. Džíny pro tentokrát opravdu nechte doma.

3. Oblečení na chladná rána a noci

Pokud spíte v chatce nebo ve stanu, nebojte si přibalit na spaní i termo legíny a teplé ponožky na spaní. Nutností je i kvalitní svrchní vrstva, a to větrovka nebo mikina z funkčního materiálu. Koneckonců některé dámské mikiny a bundy mohou být i stylovým doplňkem, až si budete chtít jít večer sednout ke společnému táboráku.

4. Pití

V pusté divočině jsou omezené zdroje vody. Přibalte si tedy dostatečně velkou lahev na vodu. Pokud chcete navíc holdovat alkoholu nebo se napít z křišťálové studánky, hodit se vám bude třeba i nějaký plecháček. Je totiž lehký, nerozbitný a v případě nouze poslouží jako miska na polévku nebo na sběr čerstvých lesních borůvek.

5. Batoh nebo vak na záda

Je jasné, že kdykoliv budete muset opustit základní tábor, musíte si s sebou vzít pár věcí. Na celodenní pochod zvolte menší sportovní batoh s ergonomickým tvarováním zad, na procházku do okolí zcela postačí lehký vak na záda.

6. Lékárnička

Bude to znít možná přehnaně, ale lékárnička je nutnost, i když jdete jen na krátkou vycházku. S puchýřem totiž mnohdy neujdete ani krok, o oděrkách, svědivých kousnutích a spáleninách od sluníčka nebo kopřiv ani nemluvě. Nezapomeňte také účinný repelent proti hmyzu a klíšťatům.

Jestli jste si doteď nebyli jistí, zda máte na svůj výlet do přírody sbalené vše, nyní už si můžete oddechnout. Čeká vás krásná dovolená a určitě vás na ní jen tak něco nepřekvapí.