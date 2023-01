6 tipů, jak si doma užít zimní relax

1. Vychutnejte si teplo domova

Plápolající oheň je symbolem pospolitosti a rodiny, pohled do plamenů nás navíc uklidňuje. Že i vás láká představa posezení v pohodlném ušáku se sklenkou vína před rozpáleným krbem? Pokud hledáte krbová kamna jen na přitopení a pro navození té správné atmosféry, dívejte se při výběru na jejich výkon. V případě pronájmu bytu jsou pak ideální elektrické krby. Ty nepotřebují žádné napojení na komín, ale dokážou krásně zahřát, stejně jako klasické krby na pevné palivo.

2. Saunování je dobré pro tělo i ducha

Saunování má blahodárné účinky na naše fyzické i psychické zdraví. Finská sauna je sice ideál, ale její realizace v interiéru je složitější i finančně náročnější. Pokud hledáte alternativu, která bude méně nákladná a energeticky úspornější, vsaďte na infrasaunu. Jde o saunu, kterou stačí jen zapojit do zásuvky a během pěti minut se vyhřeje na požadovanou teplotu.

3. Vytvořte si místo jen pro sebe

Ať už žijete v rodinném domě, nebo malém bytě, důležité je mít vlastní koutek, kde vás ostatní nechají chvilku v klidu. Pokud je vaším koníčkem četba, vybavte si jej pohodlným křeslem a správným osvětlením. Čtecí lampa by měla být dobře nastavitelná se světlem bez oslnivého efektu. Žárovka by se měla co nejvíc podobat dennímu světlu, což je asi 5 000 K, před spaním méně. Nezapomeňte si sem pořídit také malý odkládací stolek, který můžete vyšperkovat vázou s květinami, soškou či stylovým rámečkem na fotky.

4. Dopřejte balkónu zimní kabát

Kávu pod širým nebem si můžete dopřát na terase či balkóně nejen během letních dnů, ale klidně také uprostřed zimy. Stačí se dobře obléct a venkovní sezení vybavit podsedáky, kožešinami a dekami. Pokud si ještě na terasu pořídíte ohřívač, můžete se tam klidně zdržet i na večeři.

5. Odpočívejte v zeleni

Všichni rádi relaxujeme mezi rostlinami. Pohled do zeleně posiluje nervy, zklidňuje a dodává energii. V zimě se vám proto bude skvěle odpočívat v zimní zahradě, kterou můžete mít přistavěnou k domu nebo samostatně na pozemku. Její funkci ale skvěle zastane i skleněná lodžie. Můžete v ní pěstovat exotické rostliny po celý rok, navíc si tady můžete vychutnat záplavu denního světla, které v kombinaci se zelení působí blahodárně na lidskou psychiku.

6. Uvolněte se na masáži

Pravidelné masáže uleví od bolesti kloubů i páteře, navíc jsou také prevencí proti ochabování svalů a zároveň vás zbaví stresu. Ozdravnou masáž si můžete dopřát i doma. Masážní křesla zastanou různé druhy masáže. Vedle té klasické třeba shiatsu, lymfatickou nebo magnetoterapii. Ty nejluxusnější modely toho umějí opravdu spoustu, alespoň částečnou úlevu vám poskytne i masážní podložka, která vyjde na pár korun.