5 tipů, jak si užít letošní Vánoce v klidu a bez stresu

1. Od Vánoc nic nečekejte

Loňské a letošní Vánoce jsou jiné, než jsme byli zvyklí. Abyste si svátky naplno užili, máme pro vás jedno doporučení. Nic od nich nečekejte. Užívejte si vánoční okamžiky takové, jaké jsou. Nechtějte více klidu, dárků, pohody nebo peněz. Pokud nebudete nic očekávat, můžete být jedině mile překvapení.

2. Ozdobte si byt a užijte si vánoční pohodu

Vánoce začínají již během prvního Adventu. Svátečně si vyzdobte byt, na stůl postavte adventní věnec a zapalte svíčku. Užijte si vánoční atmosféry, kterou umocníte krásnou designovou výzdobou. V ložnici povlékněte peřiny do vánočního povlečení, v kuchyni prostřete stůl s vánočním běhounem a prostíráním a gauč ozdobte dekoračními vánočními polštářky. Goldea připravila vánoční kolekci bytového textilu, kterou si zamilujete. Podívejte.

3. Kupujte dárky, které mají smysl

Každý jsme někdy dostal dárek, který nám úsměv na tváři nevykouzlil. Pamatujete na ty kousavé teplé ponožky, pyžamo s Mickey Mousem nebo sadu levné kosmetiky ze supermarketu? Možná jste i vy někdy obdarovali své blízké dárkem, který je nepotěšil. V pořádku, to se může stát. Letošní vánoční dárky si ale raději promyslete dopředu. Zároveň prozraďte svým blízkým, co byste si přáli vy. A nemusí to být jen hmotné věci. Co třeba místo dárků věnovat peníze na charitu nebo koupit školní sešity dětem v Africe?

4. Nakupujte dárky v předstihu

„Už jen týden do Vánoc a já nemám žádné dárky!” chytáte se každý rok za hlavu? Letos to změňte. Připravte se na Vánoce včas. A včas znamená klidně již v říjnu. Sepište si seznam blízkých, které chcete obdarovat. Ke každému napište tipy na dárky, které ho potěší. Nic vás nenapadá? Zeptejte se, co by si přáli. Jsme dospělí a víme, že dárky nenosí Ježíšek. Možná váš dárek nebude na Štědrý den překvapení, ale rozhodně obdarovaného potěší. A to je nejdůležitější.

5. Vánoční úklid neberte příliš vážně

Od mala vám doma vštěpovali, že předvánoční období je spojené s velkým úklidem? Možná je na čase tento zvyk přehodnotit. Na Vánoce uklízejte stejně jako během celého roku. Utřete prach, vyluxujte, umyjte podlahu, prostřete svátečně stůl a ukliďte z prostoru věci, které tam nemají co dělat. Patří mezi ně například rozházené oblečení nebo špinavé nádobí. Zapomeňte na mytí oken a úklid prachu za skříněmi. Volný čas raději věnujte rodině a odpočinku.

Přejeme vám šťastné a klidné Vánoce. Zasloužíte si je.