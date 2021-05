5 nejčastějších nečistot, které si přinášíme domů

Procházka jarní přírodou na čerstvém vzduchu zvedne náladu a prospěje tělu. Ale po návratu domů se to změní. Pohled na zablácené boty se zbytky trávy a listí je opravdovou výzvou pro naši podlahu. Které nečistoty si nejčastěji přinášíme domů a co způsobují na našich podlahách?

Všude přítomný pach

Nejčastěji si domů přinášíme prach. Mikroskopické částečky prachu ulpívají na našem oblečení i botách a pak je doma při převlékání sklepeme na podlahu. Když bychom doma pravidelně neuklízeli, za chvíli bychom byli doslova prachem zavaleni. Věděli jste, že podle posledních studií lidé na celém světě tráví každý den minimálně 20 minut úklidem?

Kamínky dokážou podlahu poškrábat

Kamínky, písek a jiné hrubé nečistoty ulpívají na podrážkách a na tvrdé podlaze se uvolní. Jejich ostré a tvrdé okraje umí poškrábat povrch a tím podlahu doslova zničit. Proto je potřeba, aby na podlaze nezůstávaly a byly okamžitě odstraněny.

Zbytky trávy a mechu zabarví podlahu na zeleno

Zejména v jarním a letním období, kdy se seká tráva, přinášíme svým podlahám "malý zelený dárek" ve formě kousků trávy, mechu či lišejníku. Tyto rostlinné zbytky dokážou naše podlahy pořádně potrápit. Vytvoří na nich zelené šmouhy, stejně jako na oblečení, když si naše děti hrají na trávě. Pro odstranění je nutné vyvinout větší sílu, aby šmouhy zmizely.

Plody zahrady patří do pusy ne na podlahu

Když se na zahradách objevuje spousta letního nebo podzimního ovoce, jsou naše podlahy v ohrožení. Jahody, třešně, borůvky, maliny, rybíz nebo vyzrálá hruška, jablko či švestka, to vše často končí na podlaze. Většina těchto plodů se odstraňuje z podlah obtížně, neměly by zaschnout, a navíc jako bonus, některé z nich vytváří barevné skvrny, které jsou velmi stálé. Je nutné je ihned setřít.

Bláto domů nepatří

Bláto, je přesně to, co vaše podlaha nechce ani vidět. Mazlavá špína dokáže proniknout i do spár. Proto je důležité bláto pohotově setřít, aby nemělo čas způsobit hlubší problémy.

Ať bydlíme v bytě nebo domě, každým příchodem přinášíme domů nečistoty, se kterými se naše podlahy musí poprat. Prach, kamínky, písek, zbytky trávy, rozmačkané ovoce nebo bláto, s tím vším si dokáže poradit bateriová podlahová myčka Kärcher FC 7 Cordless. Odstraňuje všechny druhy suchých a mokrých každodenních nečistot v jednom kroku bez předchozího vysávání.

Podívejte se, jak to jde snadno:

Rychlé a efektivní čištění zajišťují 4 proti sobě se otáčející válce. Přístroj má dvě nádrže. V jedné je čistá voda s čisticím přípravkem, která neustále namáčí válce, zatímco se nečistoty shromažďují v nádrži na odpadní vodu. O sbírání vlasů a chlupů se postarají vlasové filtry. Myčka se dokáže poprat i se zaschlou špínou, prostřednictví funkce BOOST na okamžik zesílí působení na skvrnu a tím ji odstraní.

Baterie zajistí provoz myčky až na 45 minut, což je dostatek času na mytí podlah i v rozlehlejších domácnostech (až 135 m2 na jedno nabití). Díky otočnému kloubu lze pohodlně vyčistit podlahy i pod nábytkem.

Údržba podlah je s podlahovou myčkou snadnější a rychlejší.

